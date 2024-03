BBB 24: Saiba quem venceu a prova do anjo desta semana

O vencedor da prova do anjo deste sábado se deu bem nas duas etapas da disputa e está imune. Saiba quem é e como foi a prova no BBB 24

No início da tarde deste sábado, 16, os participantes do BBB 24, da Globo, realizaram mais uma prova do anjo e o vencedor foi Matteus. Ele venceu as duas etapas da competição, que exigiram muita sorte do competidor.

Na primeira parte da prova, os brothers e sister fizeram um jogo de tabuleiro. Eles tinham que escolher as jogadas entre dois cards e podiam avançar, ficar na mesma casa ou sair do jogo. Os vencedores foram os dois primeiros participantes que chegaram ao final do tabuleiro.

Na segunda parte, os dois tiveram que acertar qual era a chave que abria o carro do patrocinador. Matteus teve sorte e venceu a prova. Ele ficou muito emocionado com a vitória e chorou, já que é o primeiro carro da vida dele.

Vale destacar que aconteceu um perrengue na segunda parte da prova. Os participantes tinham que usar a chave para ligar o carro. Porém, o veículo estava travado e eles não conseguiam entrar. Então, a prova foi interrompida enquanto a produção pensava em um jeito de resolver a questão. Assim, a direção decidiu que tinham que mudar a estratégia. Ao invés de ligarem o carro, eles tiveram que abrir a porta do veículo.

O castigo do Monstro foi para fantasiar dois participantes de princesa e de sapo. Ele indicou Fernanda para ser a princesa e Bin Laden para ser o sapo.

View this post on Instagram A post shared by Big Brother Brasil (@bbb)

Saiba como é a dinâmica da semana no BBB 24

A semana começou com a Prova do Líder na quinta-feira. O vencedor irá vetar 1 participante na próxima Prova do Líder. Na sexta-feira, 15, terá a dinâmica do Perde e Ganha e depois acontecerá o leilão do Poder Coringa. Intitulado Poder da Verdade, o dono do poder poderá vetar, se quiser, a imunidade dada pelo anjo.

Ainda amanhã, o novo líder da semana deverá colocar 5 brothers Na Mira do Líder.

No sábado, 16, será disputada a Prova do Anjo, que será autoimune e poderá imunizar um participante.

A formação do paredão triplo acontece no domingo, 17. O dono do Poder da Verdade anunciará se vai vetar a imunidade dada pelo anjo. Após isso, o Líder empareda um de seus alvos.

A casa votará em aberto apenas entre os participantes que sobraram do Na Mira do Líder e o mais votado está no paredão. Em seguida, a casa votará novamente, no confessionário e o mais votado também estará na berlinda.

As cinco pessoas do Na Mira deverão dar um contragolpe em consenso para colocar mais alguém no paredão.

Os três emparedados, tirando o indicado pelo Líder, disputam a Prova Bate e Volta e apenas um se salva.

Na terça-feira, 19, um brother será eliminado.