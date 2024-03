BBB 24: Dinâmica da semana terá voto aberto e fechado e Contragolpe; Veja

A dinâmica da semana no BBB 24 terá duas votações da casa e contragolpe do Na Mira do Líder

Esta quinta-feira, 14, deu início a uma nova semana do Big Brother Brasil 24. Durante o programa ao vivo, Tadeu Schmidt explicou como será a dinâmica no programa.

Hoje acontece a Prova do Líder. O vencedor irá vetar 1 participante na próxima Prova do Líder. Na sexta-feira, 15, terá a dinâmica do Perde e Ganha e depois acontecerá o leilão do Poder Coringa. Intitulado Poder da Verdade, o dono do poder poderá vetar, se quiser, a imunidade dada pelo anjo.

Ainda amanhã, o novo líder da semana deverá colocar 5 brothers Na Mira do Líder.

No sábado, 16, será disputada a Prova do Anjo, que será autoimune e poderá imunizar um participante.

A formação do paredão triplo acontece no domingo, 17. O dono do Poder da Verdade anunciará se vai vetar a imunidade dada pelo anjo. Após isso, o Líder empareda um de seus alvos.

A casa votará em aberto apenas entre os participantes que sobraram do Na Mira do Líder e o mais votado está no paredão. Em seguida, a casa votará novamente, no confessionário e o mais votado também estará na berlinda.

As cinco pessoas do Na Mira deverão dar um contragolpe em consenso para colocar mais alguém no paredão.

Os três emparedados, tirando o indicado pelo Líder, disputam a Prova Bate e Volta e apenas um se salva.

Na terça-feira, 19, um brother será eliminado.