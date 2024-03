BBB 24: Giovanna bate o martelo em indicação ao paredão: ‘Olha com cara ruim’

Líder da semana, Giovanna confirma indicação ao paredão e detona postura de rival durante uma conversa sincera com Raquele no BBB 24

Na madrugada deste domingo, 17, no Big Brother Brasil 24, a líder da semana, Giovanna, bateu o martelo e confirmou a indicação de uma sister ao paredão desta noite. Além de revelar que pretende colocar Beatriz na berlinda, ela também não poupou críticas à postura da vendedora durante uma conversa sem filtros com Raquele.

Enquanto discutia suas opções de voto com a doceira na área externa da casa, Giovanna

explicou que sente um afastamento de Bia e, por isso, deve colocá-la no paredão. Além disso, a nutricionista ainda fez questão de detonar algumas das atitudes da participante: “Óbvio que é a Bia. Ela olha com cara ruim pra mim o dia inteiro”, disparou.

Giovanna ainda explicou o motivo pelo qual não pretende indicar outra sister que está em sua mira, Alane: “Com a Alane eu ainda converso. Eu já falei que acho a Alane uma mulher linda, legal, talentosa, e é recíproco, então a gente consegue ter uma (troca)... Já com a Bia não tem nada, por culpa dela. Porque não foi falta de tentativa", ela justificou o voto.

Atenta, Raquele pediu mais detalhes do relacionamento com a vendedora: "Não dá pra entender o que se passa na cabeça. Será por quê?", perguntou. Sincera, a nutricionista explicou que se sentia totalmente ignorada pela vendedora, apesar de ter tentado se aproximar e até ter elogiado a sister por diversas vezes durante o confinamento.

“Não sei. No quarto eu era invisível.Eu era invisível lá dentro. As vezes que eu via ela arrumada no meio da casa e ela vinha sozinha, eu falava: 'Nossa, Bia, você tá muito bonita'. E de verdade, era de coração", Giovanna desabafou sobre sua relação com Beatriz, que deve chegar ao fim depois após a indicação ao paredão da semana.

Por fim, Raquele concordou com a nutricionista e afirmou que se sentia da mesma forma em relação a bailarina: “É que nem aquela vez no Sincerão que eu rasguei a carta dela, que a Alane falou: 'Ah, fala que eu sou linda e não sei o que, na primeira oportunidade que tem, bota no meu c*'”, a doceira lembrou de uma antiga intriga com a dançarina.

“Eu falei pra ela: 'Todas as vezes que eu te elogio, é porque eu realmente acho você bonita, não é por conveniência nem querendo nada de você, não.' E às vezes elas puxam isso pro lado de estar puxando saco. Quem são elas pra eu ficar puxando saco delas? Pelo amor de Deus. Até parece", Raquele desabafou sobre as atitudes de suas rivais no programa.

Na área de serviço, Giovanna e Raquele discutem sobre o alvo da Líder. Giovanna afirma que Bia é a escolha óbvia, pois ela constantemente a trata mal, enquanto Alane ainda é uma possibilidade. Raquele sugere que Giovanna mencione isso, considerando que sua primeira opção pic.twitter.com/DMZNflrT4U — BOLETIM DIÁRIO (@UM_NOOB85) March 17, 2024

Quem Giovanna colocou na Mira do Líder?

Giovanna revelou seus alvos na casa do BBB 24 da Globo, entregando cinco pulseiras para as possíveis indicadas no próximo paredão. Apesar de definir o voto em Beatriz, a escolha da nutricionista promete agitar o jogo. Isso porque os outros brothers terão que indicar um dos quatro participantes restantes diretamente para a berlinda em uma votação aberta.