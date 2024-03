BBB 24: Matteus pode ter sua imunidade anulada por decisão de sister

Matteus celebra vitória na Prova do Anjo sem suspeitar que sua imunidade está ameaçada pela decisão de outra participante no BBB 24

No início da tarde deste sábado, 16, Matteus participou de mais uma Prova do Anjo e conquistou a disputa da semana no Big Brother Brasil 24. No entanto, o estudante de engenharia não imagina que imunidade conquistada na competição pode ser completamente anulada pela decisão de outra participante do reality show da Globo, Raquele.

Na última sexta-feira, 15, a sister decidiu usar todas as suas 4.510 estalecas para garantir uma vantagem e adquirir o 'poder da verdade' durante o leilão semanal do 'Poder Curinga'. Agora, a doceira se encontra diante de uma decisão difícil: decidir se irá vetar ou não a imunidade do novo Anjo da casa, Matteus. Vale mencionar que eles são de grupos rivais e Matteus já está na mira da líder, Giovanna.

Apesar de perder sua imunidade, o gaúcho ainda terá o poder de indicar outro participante para ficar imune ao próximo paredão. Além disso, durante a competição, o estudante de engenharia garantiu outras regalias tradicionais, como um almoço especial com convidados selecionados e uma mensagem externa de seus familiares.

Por fim, a vitória de Matteus na Prova do Anjo garantiu outro bem muito precioso para o gaúcho: um carro zero, que agora o acompanhará fora da casa mais vigiada do Brasil. Emocionado com a conquista, o estudante não conteve as lágrimas e fez questão de destacar que este é seu primeiro veículo assim que venceu a disputa.

Matteus é o novo Anjo do #BBB24! 😇 pic.twitter.com/vebwJFfTa0 — Big Brother Brasil (@bbb) March 16, 2024

Como foi a Prova do Anjo?

Matteus venceu as duas etapas da Prova do Anjo e se destacou na competição de sorte. Na primeira parte da prova, os confinados jogaram com um tabuleiro. Eles tinham que escolher as jogadas entre dois cards e podiam avançar, ficar na mesma casa ou sair do jogo. Os vencedores foram os dois primeiros participantes que chegaram à final.

Ao lado de Isabelle, o estudante de engenharia enfrentou um perrengue na segunda parte da prova. Eles tinham que usar a chave para ligar o carro. Porém, o veículo estava travado e eles não conseguiram entrar. Então, a prova foi interrompida enquanto a produção pensava em um jeito de resolver a questão.

Assim, a direção decidiu que tinham que mudar a estratégia. Ao invés de ligarem o carro, eles tiveram que abrir a porta do veículo. Matteus conseguiu abrir e se tornou o Anjo da semana. Além disso, o jovem escolheu os brothers para o Castigo do Monstro. Fernanda terá que se fantasiar de princesa e Bin Laden será um sapo.