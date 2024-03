BBB 24: Davi desabafa após produção ameaçar aplicar multa gravíssima: ‘Tá errado’

Ao lado de aliados no BBB 24, Davi reflete sobre suas ações após receber advertência da produção e ameaça de multa severa

Na madrugada deste domingo, 17, Davi foi alvo de uma advertência da produção do Big Brother Brasil 24. Tudo começou quando o motorista de aplicativo resolveu acampar junto com os colegas perto do Big Fone. Mas a decisão acabou lhe rendendo uma ameaça de multa pesada. Por isso, ele está repensando suas atitudes no reality show da Globo.

Vale lembrar que Davi começou a esperar o telefone tocar durante a tarde, mas recebeu a companhia de seus aliados pela madrugada. No entanto, o Big Boss não gostou de ver a casa parada e decidiu movimentar o jogo com uma ameaça: “Atenção, brothers: se vocês continuarem perto do Big Fone, vocês vão levar uma multa gravíssima”, a voz disparou.

“Portanto, saiam todos de perto do Big Fone! A gente não vai tolerar isso. Todo mundo longe do Big Fone", a produção mandou um recado claro para os brothers. Dessa forma, os brothers imediatamente se levantaram e correram para longe do 'acampamento'. Davi, então, ficou refletindo sobre o incidente e desabafou com sua amiga, Isabelle.

Sincero, o motorista de aplicativo avaliou que sua equipe estava errada e que o telefone não tocaria nem tão cedo novamente: “Ele tá certo. É pra gente se atentar, não ficar ali e não tomar 'estalecada'. Porque, realmente, nisso a gente tá errado. Porque não é o Big Fone que a gente tem que procurar, a gente tem que procurar é vivência aqui”, disse.

Davi ainda chegou a mencionar que era ‘muito fácil’ jogar com a ajuda das ligações do programa. Apesar dos argumentos do amigo, Isabelle discordou e afirmou que o telefone poderia tocar novamente a qualquer momento: “Mas as pessoas ainda estão ali ao redor... Ainda vai tocar", a manauara apontou sua teoria.

Davi pra Isabelle após a voz ter avisado para não ficarem no Big Fone: "Essa semana, eles não vão deixar tocar". #BBB24pic.twitter.com/JIWUuI243T — Hugo Gloss (@HugoGloss) March 17, 2024

Mesmo assim, Davi cravou que a casa não receberia nenhuma ligação nos próximos dias: "Se for tocar, vai tocar amanhã de manhã. Mas eu acho difícil, porque tem o Monstro ali. E o Monstro é 24 horas, ele vai sair pra atender. Então eu acho que essa semana não vão deixar tocar", o brother concluiu o desabafo com um palpite.

Davi revela quem é seu alvo no paredão:

Na festa do BBB 24, da Globo, Davi aproveitou para falar de jogo com Matteus. Ele revelou que já sabe quem é o seu alvo no paredão desta semana e que acredita que será eliminada pelo público. No bate-papo, ele contou que quer emparedar Leidy Elin e ainda alfinetou a sister. No entanto, Matteus afirmou que eles precisavam conversar mais sobre o voto.