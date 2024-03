BBB 24: Giovanna chama brother de 'biscoiteiro': 'Zero meu tipo'

Apesar de achar brother bonito, Giovanna chama participante de 'hétero top' e 'biscoiteiro'; sister garantiu que ele não faz seu tipo

Durante sua festa do líder, Giovanna analisou um participante, que nos últimos dias brincou e fez elogios na casa do BBB 24. O escolhido para seus comentários foi Matteus, que já viveu uma affair com a eliminada Deniziane e até estaria vivendo um clima com Isabelle.

Ao vê-lo dançando no evento especial, organizado para ela, a nutriocinista, que já ficou com MC Bin Laden, falou que o considera bonito, porém o gaúcho não faria seu tipo. Giovanna então explicou melhor o motivo pelo qual pensa dessa maneira sobre ele.

"Quando me perguntaram qual é o tipo de homem que eu gosto, esse aí é o que eu não gosto. É o hétero top biscoiteiro", disparou. "Presepeiro", opinou Leidy Elin. "Ele é super bonzinho, ele realmente é muito bonito, mas é zero o meu tipo", analisou a mineira.

Ainda em sua festa, Giovanna dançou com Matteus. Nos últimos dias, o pai do brother opinou sobre com quem ele deveria ficar após o fim do reality show.

Deniziane entrega futuro do romance com Matteus

Após sua eliminação do Big Brother Brasil 24, Deniziane voltou a falar sobre as possibilidades de viver um romance com Matteus fora do confinamento. Em entrevista ao GShow, a ex-participante contou que pretende ter uma conversa séria sobre o futuro do relacionamento, mas deixou claro que continua torcendo pelo ex-namorado no reality show da Globo.

Vale lembrar que a fisioterapeuta terminou o namoro antes de deixar o programa, mas já havia expressado o desejo de investir no romance assim que saiu da casa mais vigiada do Brasil. No entanto, o estudante de engenharia acabou se aproximando de outra participante, Isabelle, o que gerou especulações sobre o futuro do relacionamento entre Deniziane e Matteus. Leia mais aqui.