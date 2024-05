Ex de Grazi Massafera expõe perrengues nos bastidores do BBB 5: ‘Vergonha’

Ex-namorado de Grazi Massafera do BBB 5, Alan Passos expõe bastidores conturbados e cachê baixo após brothers reclamaram de contrato com Globo

Depois do Big Brother Brasil 24, vários ex-participantes criticaram as novas condições do contrato com a Globo. Mas para Alan Passos, ex-namorado de Grazi Massafera do BBB 5, os comentários são exagerados. Nas redes sociais, ele compartilhou os bastidores complicados do programa e falou sobre o prêmio baixo que recebeu na época.

Depois de ver o ex-participante Maycon Cosmer reclamar de seu contrato com a emissora, Alan decidiu expor tudo o que passou nos bastidores do programa em seu perfil no X, o antigo Twitter. Além de relembrar sua participação, ele revelou que ficou desamparado após deixar o confinamento e recebeu um cachê muito baixo.

“Imagina se eu contasse pra essa galera que eu participei do BBB de maior audiência da história. Recorde de tudo. Fiquei em 4º lugar. 11 semanas dentro da casa. Saí dois dias antes da final. Ganhei meu prêmio de participação em cheque (c-h-e-q-u-e) que eu tenho até vergonha em dizer o valor”, ele iniciou seu relato.

“Virei cartão telefônico (rs) entre outros “produtos”, sem receber nada por isso. Praticamente não existiam redes sociais, nem mesmo pra chorar as mágoas e nem me defender das mentiras e hates da grande mídia (por ser ex-bbb e por outros motivos “óbvios”). Tive que me virar sozinho, sem saber de absolutamente nada”, disparou.

Na sequência, Alan apontou os privilégios dos participantes atuais: “Sem ter a menor noção do que era ser uma subcelebridade, que era o máximo que um ex-bbb alcançava na época. E ainda assim me via grato pela oportunidade e orgulhoso da minha participação. Fui viver a vida real. Porque ela bate forte e não espera”, entregou.

O ex-participante ainda aconselhou os recém-eliminados: “Então, se não foi bom, mais um motivo pra virar a página. Seguir a vida. Tentar voltar ao eixo e não viver lamentando sobre o que poderia ter sido. A vida, o reality, a mídia, a grana, a sociedade, os interesses, tem seus escolhidos. Se não foi você, procure quem lhe enxerga assim”, disse.

“Vá ser feliz com quem ou o que lhe quer ou pertence. Na pior, ou melhor, tente outro reality. Hoje existem vários e não é mais “pagar mico” participar, como já foi um dia. Aproveitem que muita gente capinou esse terreno pra vocês. E em muitos, deixou calos eternos. Boa sorte”, concluiu o ex-participante.

Alan Passos fala sobre contato com Grazi Massafera:

Vale lembrar que atualmente, Alan Passos trabalha com conteúdo adulto em suas redes sociais. Após o término de seu relacionamento com Grazi Massafera, que durou dois anos fora do confinamento, o artista contou que não teve mais contato com a famosa por ‘circunstâncias da vida’ e seguiu em frente; confira o relato.