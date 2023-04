Ex-namorado de Grazi Massafera no BBB 5 fala sobre contato com ela

Alan Passos falou sobre repercussão do relacionamento com Grazi Massafera, que existe até hoje

O ex-BBB Alan Passos falou sobre seu relacionamento com Grazi Massaferae a curiosidade que as pessoas tem até hoje ao conversar com ele. Os dois participaram da quinta edição e namoraram durante dois anos após o reality.

Ao jornal 'O Globo', ele disse que não tem mais contato com a loira: “Ficam perguntando dela para mim, mas não tenho nenhum tipo de contato. Não tenho nenhum problema com ela, não nos falamos por circunstâncias da vida. Também não tenho nenhum problema em ter algum tipo de conversa com pessoas com que já me relacionei”.

“A gente tem tantas outras coisas para se incomodar, problemas maiores para pensar… Isso não me atrapalha e não muda a minha vida. Não estou parado nesse passado”, explicou.

Alan Passos é casado há oito anos

“Estou num relacionamento há anos, tocando a minha vida. Mas esse assunto sempre vem à tona, e existe uma coisa subentendida. As pessoas encaram isso como se esse fosse o grande feito da minha vida, como se fosse o grande troféu do qual eu deveria me vangloriar. Mas não me resumo a isso. É mais um relacionamento entre outros tantos que eu tive”, garantiu.

“Os dois estavam ali consensualmente. Mas as pessoas têm essa visão de que há 18 anos eu era um cara muito feio para estar com aquela menina bonita. Mas nós sabemos de onde vem essa visão”, disse ele sobre racismo à coluna de Patrícia Kogut.