Grazi Massafera surge sem maquiagem e fã diz: 'Até do avesso é linda'

Aos 40 anos, Grazi Massafera exibe sua beleza natural ao aparecer sem maquiagem após passeio de bicicleta

A atriz Grazi Massafera agitou as redes sociais neste domingo, 2, ao exibir a sua beleza natural. Aos 40 anos de vida, a artista mostrou a sua pele do rosto impecável ao aparecer sem maquiagem após um passeio de bicicleta no Rio de Janeiro.

A estrela fez uma selfie com as bochechas rosadas pelo esforço físico e exibiu seu sorrisão. “Domingueira pós-pedal. Quem gosta de foto sem filtro aí? Sem make! Protetor solar e só um gatinho leve no olho porque sou dessas né”, brincou ela.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “Linda por natureza”, disse um fã. “Até do avesso é linda”, afirmou outro. “Bonita demais”, comentou mais um.

Vale lembrar que Grazi Massafera está conhecendo melhor o modelo Marlon Teixeira. Ela e Marlon viajaram juntos para a Bahia e foram flagrados de mãos dadas caminhando pelas ruas da Chapada Diamantina, depois de algumas semanas de rumores sobre o possível relacionamento. Os dois também têm trocado emojis e comentários nas redes sociais, o que alimentou as especulações e deu início aos boatos de romance.

Marlon Teixeira já viveu romances com as atrizes Bruna Marquezine e Débora Nascimento. Por sua vez, Grazi Massafera está solteira desde o fim do namoro com o cineasta Alexandre Machafer. Antes disso, ela namorou por dois anos o ator Caio Castro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Grazi Massafera (@massafera)

De biquíni fio-dental, Grazi Massafera empina o bumbum em foto

A atriz Grazi Massafera relembrou fotos de sua viagem para Fernando de Noronha no início do ano. Recentemente, a artista recordou fotos de um dia na praia e sua beleza deslumbrante roubou a cena na foto apenas de biquíni.

Na imagem, a estrela apareceu apenas de biquíni fio-dental laranja e empinou o bumbum na hora do clique para destacar suas curvas impecáveis. Em outra imagem, ela apareceu caminhando sobre as pedras na linda paisagem da região.