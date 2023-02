Grazi Massafera curte viagem com novo affair, ex de Bruna Marquezine

Após troca de comentários na web, atriz Grazi Massafera faz viagem romântica para a Bahia com modelo, ex da atriz Bruna Marquezine

Na última terça-feira, 31, a atriz Grazi Massafera (40) compartilhou registros em que aparece na Bahia e acabou alimentando os rumores de affair com modelo.

Em meio a boatos de romance com Marlon Teixeira (31), eles entregaram que estão juntos em uma viagem para a Chapada Diamantina. Segundo informações do Splash, os dois estão vivendo affair.

Recentemente, internautas notaram que Grazi e Marlon trocaram emojis carinhosos nas redes sociais. Os dois estariam se conhecendo melhor desde o início de janeiro, quando se aproximaram em ação de limpeza de praia em Fernando de Noronha.

Solteira desde o início de 2022, quando terminou o namoro com o cineasta Alexandre Machafer, a famosa compartilhou registros da viagem nos stories de seu Instagram. Nas imagens, ela mostra paisagens e pontos turísticos do local. O perfil Segue a Cami também postou sobre o envolvimento dos dois.

Vale lembrar que Grazi teve um relacionamento com o ator Caio Castro (34) por dois anos. Marlon Teixeira já se envolveu com famosas como as atrizes Bruna Marquezine (27) e Débora Nascimento (37). Os dois não fizeram questão de esconder o destino da viagem, mas não apareceram juntos em nenhum momento, nem se pronunciaram sobre a relação.

Confira fotos de Grazi Massafera e Marlon Teixeira:

