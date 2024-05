Ex-BBB, Kerline realiza sonho de infância aos 32 anos: "Mix de emoção"

Aos 32 anos, a ex BBB Kerline Cardoso, realizou o sonho de fazer ballet; carregando este desejo desde a infância, ela refletiu: "Nunca é tarde"

Na última quarta-feira, 22, a ex-participante do BBB 21, Kerline Cardoso, começou a fazer aulas de ballet em uma escola de dança localizada em São Paulo. A influenciadora confessou que este era um sonho desde a infância e chegou a se emocionar no fim da primeira aula.

“Eu trazia essa vontade de fazer ballet desde minha infância. Era um daqueles sonhos adormecidos que só a gente sabe que ele ainda está vivo (risos), e despertar esse e outros sonhos como este estão nas minhas metas para esse ano. Na época da escola, tinha bolsa e minha mãe não tinha dinheiro para pagar atividades extras”, disse ela ao jornal EXTRA.

“Foi um mix de emoção, cheguei a ficar emocionado no fim da primeira aula. Estou ansiosa para as próximas aulas”, completou Kerline, que também deixou uma mensagem de incentivo às mulheres.

“Nunca é tarde para aprender coisas novas e tão pouco para realizar os seus sonhos. Estou muito feliz, contei no antigo Twitter que estava começando as aulas de ballet e recebi muitas mensagens de meninas dizendo que também tem vontade, mas sofrem com insegurança”, revelou ao veículo.

Aos 32 anos de idade, Kerline ainda comemorou os caminhos que a carreira tomou após a participação no BBB 21. “Eu sou muito realizada profissionalmente. Desde sai da casa mais vigiada do país, sendo a primeira eliminada, tudo mudou na minha vida profissional. Fiz o valor do prêmio com publicidade, trabalhei para grandes marcas, conheci pessoas incríveis, encontrei uma galera que se identificou comigo e estão sempre me apoiando", refletiu.

E finalizou: "Eu tenho muita gratidão pela uma semaninha que passei no BBB, que me permitiu desde viver de ir para um segundo reality a realizar diversos sonhos (risos)”.

crescer e ter seu próprio dinheiro para realizar seus desejos que quando criança não conseguia, comecei ballet! pic.twitter.com/zE68ZX1Pbx — Kerline (@Kerline) May 22, 2024

Kerline Cardoso supera problema na coluna com treino personalizado

A influenciadora e ex-BBB Kerline Cardoso chamou a atenção dos internautas pela boa forma. O personal trainer da ex-sister, Cássio Fidlay, contou ao Metrópoles que ela mantém uma rotina de exercícios 3 vezes na semana e, em apenas dois meses de treino, conseguiu alcançar os resultados desejados.

“A Kerline me procurou, pois sabia que eu era especializado em treinamento feminino. Além de querer emagrecer, o desejo de praticamente toda mulher, ela precisava alinhar a postura, totalmente desalinhada por conta da escoliose”, explicou o profissional ao veículo.

“A Kerline é uma cliente dedicada e disciplinada. Ela nunca deixa de treinar, mesmo quando o horário é apertado. E essa disciplina, aliada ao treino personalizado e ao acompanhamento constante, tem sido fundamental para os resultados que ela está alcançando”, disse Cássio.

Ainda durante a entrevista, ele compartilhou que em apenas dois meses de treino, a ex-BBB já conquistou resultados significativos. Além de perder peso, ela melhorou a postura e se sente mais confiante e disposta. “Estou muito feliz com os resultados que estou alcançando”, afirmou Kerline.