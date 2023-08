Kerline passa a tesoura no cabelo e impressiona com mudança radical: “Mais linda”

Ex-BBB e ex-peoa Kerline passa por transformação no cabelo e surge com os fios curtíssimos; confira o resultado

A ex-participante do reality show da Globo, Big Brother Brasil e da Record, A Fazenda, Kerline pegou seus seguidores de surpresa ao exibir uma mudança radical em seu visual nas redes sociais nesta quarta-feira, 16. A influenciadora digital, que era apegada ao cabelo longo, passou a tesoura e surgiu com os fios curtíssimos.

A ex-sister, que ficou marcada por ser a primeira eliminada da edição de 2021 do reality da Globo, dividiu a novidade em uma publicação em seu feed no Instagram: “Dump do dia em que resolvi mudar”, escreveu Kerline, que apareceu fazendo carão direto do salão com os fios ainda escuros, mas na altura do ombro.

Vale lembrar que durante sua estadia na casa mais vigiada do Brasil, Kerline costumava clarear os fios, mas mantinha o comprimento longo. Já na época do confinamento na Record, a influenciadora digital usava os fios pretos gigantescos, por isso, a mudança impactou seus admiradores e amigos, que fizeram questão de deixar muitos elogios!

Nos comentários, a cantora Tati Zaqui exaltou a influenciadora: “Eu amei esse nenê”, escreveu. “Eu achando que não tinha como você ficar ainda mais linda”, disse a ex-sister Paula Freitas. “Chocada! Ficou tudo!”, exaltou uma admiradora. “Mulher, estou me perguntando até agora porque não cortou antes? Amei”, opinou outra. "Amava seu cabelo grande, mas ficou maravilhosa", elogiou mais uma.

Kerline torceu para a campeã do BBB23:

Durante a edição do Big Brother Brasil deste ano, Kerline cravou a vitória da grande campeã Amanda Meirelles. Em entrevista à Contigo!, a ex-participante declarou sua torcida para três possíveis finalistas do BBB 23 e revelou que tinha favoritismo pela médica, que acabou saindo como vencedora. Além da loira, a influenciadora também contou que gostaria de ver Alface e Domitila no pódio.