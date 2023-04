Kerline declara torcida para finalistas do BBB 23 e revela favoritismo: 'Me cativou'

Kerline revelou favoritismo no BBB 23 por uma das sisters e declarou torcida para os três finalistas

Kerline (30), que participou do BBB 20 e do BBB 21, não deixou de acompanhar o reality show desde suas eliminações. Em entrevista à Contigo!, a ex-participante declarou sua torcida para três possíveis finalistas do BBB 23 e ainda revelou favoritismo por uma das sisters na casa mais vigiada do Brasil.

"[A minha] número um é a Amandinha. Desde o começo ela me cativou, e quando cativa é a minha opinião. Eu acho ela muito real, muito verdadeira, ela não é do tipo que está ali para aparecer. Também temos o Alface, ele está muito bacana. Tem a Domitila, que eu acho ela maravilhosa, ela conseguiu se reinventar muito rápido no jogo. Ela conseguiu se mostrar, coisa que, por exemplo, a Marvvila, que tem uma enegia boa, é uma menina bacana, mas, no jogo, não funciona", declarou Kerline sobre os participantes do BBB 23.

A ex-jogadora também fez suas previsões para a final do BBB 23, e já garantiu quem espera ver no pódio. "Acho que está entre os três. Alface, Domitila e Amanda. Eu gosto muito da Amanda, do jeitinho dela. Ela é muito natural, chega a ser inocente. O Alface é aquele que ataca mais o jogo. E a Domitila tem também o seu jeitinho específico, então eu acho que está muito ali nos três", compartilhou. Apesar dos favoritos, Kerline fez questão de destacar que sua torcida pode mudar a qualquer momento: "No [BBB] 23 toda semana a gente tem um queridinho".

Leia também: BBB 23: Domitila é cantora? Sister tem música com rapper norte-americano

Kerline também opinou sobre a repescagem do BBB 23: "Eu achei que precisava mexer. O Boninho precisava mexer ali de alguma forma. E convenhamos, as pessoas que saíram dali mexeram. A Larissa e o Fred Nicácio reviraram ali. Eu acho que essa repescagem foi boa para dar um ânimo novamente no jogo e, até mesmo, mexer com a cabeça dos jogadores que estão lá dentro".