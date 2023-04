BBB23: Larissa descarta eliminação e já planeja movimentos para próxima semana

Personal trainer Larissa Santos se mostra bastante confiante e deixa possibilidade de sair do BBB 23 de lado

A professora de educação física Larissa Santos está bastante confiante de que não irá sair do Big Brother Brasil 23 neste paredão. Mesmo já tendo sido eliminada anteriormente e estando em uma nova Berlinda, a integrante do elenco da casa mais vigiada do país já está até bolando os movimentos que fará na próxima semana dentro do confinamento.

Durante uma conversa com a atriz Bruna Griphao, com a cantora e ex-Rouge Aline Wirley e com a médica Amanda Meirelles nesta segunda-feira, 3, a personal trainer declarou que as aliadas precisam se dedicar ainda mais para as próximas provas que virão, principalmente a Prova do Líder, para que consigam se salvar de possíveis paredões.

“Anjo, Poder Curinga, tudo ainda na semana que vem, se a gente estiver aqui, é uma coisa que a gente tem que pegar o máximo possível, mas o Líder não tem como a gente perder”, opinou a professora de educação física, enquanto conversava com as amigas. “Mesmo com o Anjo [não nos salvamos]?”, perguntou Aline. “Não, porque o Anjo só imuniza uma. Ainda podem ir 3”, respondeu Bruna.

Cezar Black descobre traição e vai cobrar sister

Após se recusar em votar em Amanda por consideração, Cezar Black foi surpreendido ao descobrir que além de não ter sido escolhido pela sister para ganhar uma imunidade relâmpago, também foi o segundo voto da médica no confessionário. Nesta segunda-feira, 03, na área externa da casa, Amanda sentou ao lado de Cezar no gramado para explicar que precisou dar o segundo voto do Paredão nele por conta de estratégia para fugir do paredão.

O enfermeiro desabafou com ela sobre o ocorrido: "Eu não voto em você, porque realmente eu gosto muito de você e tenho muita afinidade contigo". O brother revelou até comprou briga com os participantes do Quarto Fundo do Mar por não votar na médica: "Tá até uma indisposição lá comigo. Não votei em você, porque não quis mesmo".

Então Black confrontou Amanda por ela ter dito que não votaria nele. "Eu confiei no que você me disse, que não votaria em mim. Não é questão de primeira ou segunda opção", disparou. "Foi aquela nuance do eu perguntar e você dizer que não. E aí, por mudar a dinâmica você fez o certo pra você, se proteger. Então, não tiro sua razão", explicou o enfermeiro.

