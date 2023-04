BBB23: Fred Nicácio se nega a ter contato com a mãe após ser expulso de casa: 'Não fiz nada de errado!'

Magoado, Fred Nicácio corta relações com a mãe após ter sido rejeitado pela família

O brother Fred Nicácio (36) resolveu abrir o coração na tarde desta segunda-feira,03, e revelou durante uma conversa com Domitila Barros (38), que cortou todas as relações com a mãe depois de ter sido expulso de casa, após a matriarca não aceitar sua orientação sexual.

"Ela já tentou me procurar no ano passado, no meu aniversário de 35 anos. Mas eu falei que não, não queria ter contato. Eu tinha acabado de gravar Queer Eye, estava prestes a lançar", começou o famoso.

Fred explicou que a ignorou completamente pois ela não teria mudado de atitude e apenas estava com peso na consciência. "Foi em pleno Carnaval. Eu estava muito feliz, curtindo Búzios com o Fábio e meu irmão. E eu não queria", continuou Fred Nicácio.

"É uma procura que é para poder aliviar a consciência moral dela, não é uma procura de arrependimento, 'reconheço o que eu fiz, me desculpe, eu te amo, eu te aceito'. É tipo: 'Você está errado, mas a gente te aceita'. Eu não vou dar palco pra isso, porque não é sobre o que eu fiz de errado. Eu não fiz nada de errado. É sobre como eles agiram comigo", lamentou o médico.

Em seguida Nicácio, contou qual será o motivo que irá restaurar o contato com a mãe: "Então eu só vou voltar a ter contato com eles se eu realmente perceber, entender e sentir que houve uma mudança de pensamento, de atitude, de sentimento. Eu não vou me permitir ser trampolim para que eles aliviem a consciência moral deles".

"Se eles estão se sentindo expostos e envergonhados pelo que eu falo que eles fizeram, é problema deles. Eles que lidem com isso, assim como eu tive que lidar. Eu tive que sobreviver à expulsão, ao abandono. E a dor do abandono é uma dor que não encontra conforto", finalizou Fred Nicácio.

Fred Nicácio cai no choro antes do paredão: 'Tudo indo por água abaixo'

Com a emoção a flor da pele, o médico Fred Nicácio não conseguiu segurar as lágrimas ao desabafar com Domitila Barros, dentro do BBB 23.

"A gente não ganhou Anjo, não ganhou Líder... é capaz de irem duas pessoas daqui [para o Paredão]. Fico meio triste com isso, sabe? Tinha outros sonhos para esse final de 20 e poucos dias...", disse ele, e completou: "Senti que está indo tudo por água abaixo, o que eu tinha pensado... eu queria fazer história aqui, tá? Queria que esse Big Brother fosse marcado por uma revolução, por uma união diferente... E não está acontecendo, eu fico triste, porque não está na pegada que pudesse ser... Gastei tanta energia, me comprometi tanto com as minhas falas, me expus tanto para tentar aquilombar de uma vez por todas... mas é igual lá fora".