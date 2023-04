BBB 23: Domitila é cantora? Sister tem música com rapper norte-americano

Domitila Barros, do BBB 23, surpreendeu público revelar história de música empoderada dentro do reality

A modelo Domitila Barros (38), uma das integrantes do Time Camarote do BBB 23, tem caminhado para se tornar uma das favoritas ao prêmio do reality. Enfrentando o paredão desta semana, a sister é uma verdadeira caixinha de surpresa e já lançou música com rapper norte americano.

Desde que entrou na casa do BBB 23 a pernambucana tem atraído muitos comentários e gerado diversos memes na web. Nos últimos meses, inclusive, ela ganhou uma alta repercussão após os fãs descobrirem uma música dela.

Apesar de não ser cantora profissional, Domitila Barros já lançou uma canção ao lado do rapper Teeyno. Intitulada Girls With Those Curls (Remix), a faixa conta com um recado super empoderado para as mulheres de cabelo crespo e cacheado.

Agora, a canção tem bombado nas plataformas de música e vídeo, como Spotify e Youtube, a qual o clipe da canção já possui mais de 210 milhões de visualizações. Nas redes sociais, trechos são compartilhados a exaustão pelos admiradores da moça.

Em conversa com Fred, a Miss Alemana recordou como foi que surgiu a ideia de lançar a música. Segundo ela, a canção é uma versão brasileira de faixa em inglês lançada pelo próprio Teeyno.

"Em agosto de 2021, eu estava na Alemanha e fiz uma campanha para um negócio de cabelo. E usei essa música para postar a campanha no meu Instagram, porque era a única música que achei de cabelos cacheados, a música era em inglês", disse.

"O rapper que canta essa música nos Estados Unidos viu o meu vídeo, deu like, comentou e mandou um direct pra mim: 'Ei, vem cá, adorei o vídeo. Você canta?'. Falei: 'Canto'. Aí ele falou: 'Você canta o que?'. 'Rap'. Vi que ele era rapper, né?'. Aí ele: 'É sério, porque eu queria muito fazer a versão latina", completou.

A conversa desenrolou tão bem, que a pernambucana viu alí a oportunidade de se juntar ao americano e garantiu que além de cantar, também sabia compor: "Aí ele falou: 'Você escreve texto?', Falei: 'Escrevo'. Morrer de fome eu não vou".