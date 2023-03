BBB23: Reviravolta! Sister dispara nas enquetes e acirra disputa por retorno ao programa

Sister dispara nas enquetes e pode estar perto de garantir sua vaga; veja os números

Uma reviravolta na última hora pode marcar a entrada de uma sister no BBB23 com tranquilidade. É que ela esta crescendo nas enquetes e assumiu o primeiro lugar na preferência do público.

Segundo números do UOL às 16h, Larissa agora é a primeira colocada com 23,88%. Ela é seguida de perto por Key Alves, com 23,80%. Ela já chegou a ocupar a terceira posição.

Quem está se dando mal é Fred Nicácio, que agora ocupa a terceira posição.

Segundo o Votalhada, que reúne as principais enquetes de vários sites, quem lidera é Key Alves, com mais de 28% dos votos. Depois, vem o médico Fred Nicácio.

Ou seja: três participantes disputam as duas vagas: Key, Fred e Larissa.

Paula revela que Gustavo falou mal de Key

Na Casa do Reencontro, Paula decidiu expor para alguns colegas de confinamento uma conversa que teve com Gustavo após o brother ser eliminado do reality show. Durante um bate-papo com Fred Nicácio, Gabriel e Larissa, a biomédica contou que saiu para jantar com o fazendeiro e ele começou a falar mal de Key Alves, com quem viveu um affair no programa.

"Das coisas que ele falou no jantar eu falei assim: 'não, ele vai separar dela'. Quando ela chegou aqui fora [após a eliminação]... No jantar, eu também achei, das coisas que ele falou lá, eu falei: 'vão separar'", contou a sister. "Amor, ele come aqui, na mão dela", comentou Nicácio.