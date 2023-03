BBB 23: Paula recorda jantar com Gustavo e revela que brother falou mal de Key Alves

Paula contou para os colegas que Gustavo falou mal de Key durante jantar fora do BBB 23

A Casa do Reencontro do BBB 23 tem proporcionado várias revelações, e agora foi a vez de Paula expôr para alguns colegas de confinamento uma conversa que teve com Gustavo após o brother ser eliminado do reality show.

Durante um bate-papo com Fred Nicácio, Gabriel e Larissa, a biomédica contou que saiu para jantar com o fazendeiro e ele começou a falar mal de Key Alves, com quem viveu um affair no programa. Sem revelar o que o rapaz falou, ela achou que ele não ficaria mais com a jogadora de vôlei.

Mas após a atleta ser eliminada do jogo, os dois voltaram a ficar juntos, e Key até chegou a se declarar para o amado quando completou dois meses que eles deram o primeiro beijo. Paula confessou que ficou surpresa ao ver que eles iam seguir o relacionamento.

"Das coisas que ele falou no jantar eu falei assim: 'não, ele vai separar dela'. Quando ela chegou aqui fora [após a eliminação]... No jantar, eu também achei, das coisas que ele falou lá, eu falei: 'vão separar'", contou a sister. "Amor, ele come aqui, na mão dela", comentou Nicácio.

Paula chora durante desabafo

Confinada na Casa do Reencontro do BBB 23, da Globo, para a repescagem, Paula desabafou durante uma conversa sobre a luta contra o racismo com os outros participantes do reality show. Ela contou que se descobriu com uma pessoa negra durante o programa e chorou ao relembrar uma atitude do apresentador Tadeu Schmidt.

"Eu me descobriu preta aqui dentro e quando eu saí foi a primeira coisa que o Tadeu falou comigo. Quando ele me recebe, me dá as boas vindas e fala sobre isso", disse ela. Então, ela ainda relembrou de um meme que viu nas redes sociais e a atingiu. "Colocaram a minha foto, a do Alface e a da Bruna. Aí colocaram assim: 'A Paula não lava a louça e é levada para o Jogo da Discórdia. A Bruna não lava a louça, é engraçado'".

