BBB 23: Paula cai no choro durante conversa séria na Casa do Reencontro

Paula relembra descoberta no BBB 23 durante conversa sobre racismo e chora na Casa do Reencontro

Confinada na Casa do Reencontro do BBB 23, da Globo, para a repescagem, a biomédica Paula desabafou durante uma conversa sobre a luta contra o racismo com os outros participantes do reality show. Ela contou que se descobriu com uma pessoa negra durante o programa e chorou ao relembrar uma atitude do apresentador Tadeu Schmidt.

“Eu me descobriu preta aqui dentro e quando eu saí foi a primeira coisa que o Tadeu falou comigo. Quando ele me recebe, me dá as boas vindas e fala sobre isso”, disse ela. Então, ela ainda relembrou de um meme que viu nas redes sociais e a atingiu.

“Colocaram a minha foto, a do Alface e a da Bruna. Aí colocaram assim: 'A Paula não lava a louça e é levada para o Jogo da Discórdia. A Bruna não lava a louça, é engraçado'”, contou. Então, Fred Nicácio refletiu: “Vocês, como pessoas brancas, têm essa missão na vida, de aprender. Eu preciso ser antirracista, eu não preciso ser preto para lutar contra o racismo. É uma dor que vocês nunca vão entender”.

Em outro momento, Paula desabafou: “Tive medo de encarar o Fred, um homem branco com poder”. Ela ainda completou: “Eu era diferente com a Larissa, a Bruna e o Fred e não sabia o porquê. Meu irmão perguntou o porquê eu não falava... Eu tinha medo”.

Paula diz que comprou seguidores

Na Casa do Reencontro, Paulafez uma revelação para so colegas. “Eu comprei meus seguidores. Comprei 150 mil pra badalar meu Instagram”. A eliminada ainda comentou sobre quais foram os brothers que ganharam mais seguidores nas redes: “Os dois pipocas que ganharam mais seguidores foi você [Gustavo] e Lari”.

Porém, Paula corrigiu a informação dizendo que Amanda teria passado os números de Gustavo e Larissa. Key Alves também comentou que estava quase atingindo a marca de 9 milhões de seguidores.

Então, a sister que entrou no BBB 23 pela Casa de Vidro começou a falar de sua polêmica harmonização facial: “No dia em que eu apareci harmonizada, eu ganhei 120 mil seguidores no Instagram”.