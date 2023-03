Ex-BBB Key Alves comemora dois meses do primeiro beijo em Gustavo com declaração

A ex-BBB Key Alves se declarou para o Gustavo no dia em que eles comemoram dois meses do primeiro beijo

Key Alves(22) usou as redes sociais para se declarar para Gustavo Benedeti(28), com quem se envolveu durante o confinamento no Big Brother Brasil 23.

Neste domingo, 19, completa dois meses que os dois se beijaram pela primeira vez no reality show, e para comemorar a data especial, a jogadora de vôlei publicou nos Stories do Instagram uma foto em que aparece abraçada com o fazendeiro e se declarou: "Te amo", escreveu ela.

A atleta, vale lembrar, passou alguns dias confinada no reality mexicano La Casa dos Famosos, e está voltando para o Brasil neste domingo. Mais cedo, ela compartilhou nos Stories do Instagram uma selfie no aeroporto pronta para retornar ao seu país.

Confira a declaração de Key para Gustavo:

Key se declara para Gustavo - Reprodução/Instagram

Key conta mentira descarada

Enquanto estava no intercâmbio, Key contou uma história que não é bem verdade. Na conversa com os participantes, a jogadora de vôlei disse que a música Novinha do OnlyFans estourou e se tornou uma das mais tocadas no Brasil após a sua entrada no reality.

"Tem uma música que fala OnlyFans que estourou depois que eu entrei porque eu cantava lá dentro", contou ela para os colegas. Contudo, os números não batem com a afirmação da sister, já que o melhor resultado da música foi inclusive no início de janeiro, antes do começo do programa.

