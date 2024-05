Filha de Angélica e Luciano Huck, Eva arrasa com look básico em evento

Eva Huck, que é filha de Angélica e Luciano Huck, esbanjou simpatia e estilo ao ser fotografada nos bastidores do Futebol Solidário, da Globo

Filha de Angélica e Luciano Huck, Eva Huck marcou presença no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, neste domingo, 26, para prestigiar o Futebol Solidário ao lado de sua família. A menina de 11 anos esbanjou estilo e simpatia ao posar para as fotos na entrada do evento ao lado de sua mãe.

Eva apareceu com um look básico, mas com toque fashionista. Ela surgiu com calça jeans soltinha e blusa branca de lã. Para completar o visual, a loira apostou em boné laranja e bolsa transversal.

Vale lembrar que Eva herdou o lado artísticos dos pais. Ela adora cantar, dançar e brilhar na TV. Ela já se apresentou dançando no programa do pai, o Domingão com Huck, em duas oportunidades. Além disso, ela faz aulas relacionadas com o universo das artes há bastante tempo.

Além de Eva, Huck e Angélica também tiveram a companhia dos filhos, Joaquim e Benício, que são mais discretos e evitam aparecer em público.

Luciano Huck curte passeio com a filha e a esposa

A apresentadora Angélica e o marido, o apresentador Luciano Huck, curtiram uma tarde especial na companhia da filha, Eva Huck, no dia 9 de dezembro. Eles foram conferir a apresentação de final de ano da escola da herdeira, que apareceu com o figurino especial do show que fez com suas colegas no palco.

Os três foram fotografados na saída do teatro em um shopping no Rio de Janeiro e esbanjaram simpatia quando foram reconhecidos pelos fãs que estavam no local.

Eva já demonstrou que tem talento para as artes. A menina adora cantar e dançar e diz que quer ser estrela da Broadway, que é um grande polo de teatro nos Estados Unidos.

Fotos: Edson Douglas / AgNews