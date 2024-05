Príncipe Harry pode perder mansão milionária nos EUA e o motivo é revelado

A mansão de Príncipe Harry e Meghan Markle nos Estados Unidos está em perigo por causa de detalhe da presença dele no país

O príncipe Harry e a esposa, Meghan Markle, podem perder a mansão milionária onde vivem nos Estados Unidos. Os dois correm o risco de ficarem sem a mansão por causa de um problema com a documentação dele.

De acordo com o site Daily Mirror, Harry está envolvido em problemas com a renovação do seu visto de residente nos Estados Unidos. Caso o visto não seja renovado, ele pode ser deportado do país e ter que deixar para trás sua mansão luxuosa.

Ele está em processo para a aprovação do seu visto para ficar nos EUA e o caso espera a análise de um juiz especializado. O problema dele com o visto começou com a repercussão do livro Spare, de 2023, no qual ele contou que já usou drogas. Com isso, pessoas começaram a questionar como ele conseguiu o visto de residente sendo que é proibido o consumo de substâncias ilícitas.

Assim, quando ele pedir a renovação de sua permanência no país, ele pode ter dificuldade para conseguir o visto ou ficar sob controle. Caso seja deportado, Harry terá que deixar para trás sua mansão de 12 milhões de libras, cerca de R$ 79 milhões.

Além disso, o site Daily Mirror informou que existem rumores de que Harry poderia entrar com pedido de cidadania norta-americana. Com isso, ele poderia perder o seu título real no Reino Unido porque se tornaria um cidadão de outro país.

Por enquanto, os representantes de Harry não se pronunciaram sobre qual é a situação da documentação dele nos Estados Unidos.

O presente do rei Charles III para o neto

O Rei Charles III deverá presentear o neto Archie, filho do príncipe Harry e Meghan Markle, com um item especial. De acordo com o especialista na família real britânica Tom Quinn no jornal The Mirror, o monarca fez o presente com as próprias mãos.

O filho de Harry e Meghan completou 5 anos de idade no dia 6 de maio de 2024. Para marcar a data, o avô decidiu separar um presente para ser enviado ao neto, que vive nos Estados Unidos. O especialista contou que ele deverá enviar um quadro que foi pintado por ele mesmo e um cartão de aniversário.

“Há rumores de que ele enviará uma de suas próprias aquarelas para Archie como presente, já que Meghan adora presentes caseiros e não gosta de presentes caros e extravagantes”, afirmou Quinn.

O especialista ainda disse que Charles III tinha planos de fazer uma videochamada com o neto para parabenizá-lo no dia do seu aniversário.