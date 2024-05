Ex-BBBs faturam com casas de apostas após fim de contrato com a Globo

Sem contrato com a Globo, ex-BBBs estão correndo atrás do prejuízo e decidem iniciar trabalhos com casas de apostas, as famosas plataformas de joguinhos

Depois de meses sem fechar grandes publicidades, os ex-participantes do BBB 24 já estão correndo atrás do prejuízo. Menos de cinco dias após finalizar o contrato com a TV Globo, já tem gente arregaçando as mangas e mostrando que está disposto a faturar alto com divulgação de marcas.

Foi o caso de Giovanna Lima e MC Binn, que já estão divulgando casas de apostas, as famosas plataformas de joguinhos online, que nos últimos anos têm dominado as redes sociais do Brasil e provocado, até mesmo, investigações policiais.

Se prevenindo de qualquer tipo de repercussão negativa, o funkeiro compartilhou a novidade no seu feed do Instagram, mas preferiu fechar os comentários da publicação. Já Giovanna, não se importou tanto com a opinião alheia e deixou tudo liberado para receber mensagens.

Vale destacar que no dia anterior a mineira havia revelado que o contrato com a Globo estava impedindo ela e outros ex-BBBs, que chegaram a passar por perrengues financeiros, de ganhar muito dinheiro após o reality show. Segundo a moça, eles teriam perdido cerca de 200 mil em contratos.

"A gente tem que agradecer a Globo e a oportunidade de estar aqui. Se a gente está aqui é por conta de ter tido oportunidade de estar dentro do BBB. Neste momento eles liberaram a gente da parte comercial, mas não foi por falta de procura de marcas. Porque a gente estava tendo procura. (…)", disse Nizam, durante o podcast Selfie Service.

EX-BBB MAYCON VENDEU MOTO PARA PAGAR CONTAS DE CASA

Maycon Cosmer, ex-participante do BBB 24, está em celebração desde que finalmente finalizou seu contrato com a TV Globo. Em entrevista à CARAS Brasil, o primeiro eliminado do reality show relatou que precisou vender sua moto para conseguir pagar as contas de casa, já que não tinha mais emprego e não conseguia fechar parcerias publicitárias.

"Eu recebi [a notícia do fim do contrato] por mensagem de WhatsApp e segundos depois eu estava recebendo direct no Instagram", revela o ex-BBB, que explica que, apesar dos boatos envolvendo baixa demanda, ele garante que recebeu várias propostas de marcas famosas.

Segundo o cozinheiro, logo após sair da casa do BBB 24, ele recebeu muitas mensagens de empresas, mas todas elas foram podadas pela Globo. Animado com o surgimento das oportunidades, ele chegou a fazer dívidas pensando no retorno. "Tinha tanta demanda que eu vendi a minha moto com planos de comprar outra maior logo quando começasse a fazer as publis que apareciam", diz ele, que aproveitou a "boa maré" para fazer um investimento no trabalho de influencer.