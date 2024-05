Filho de Ana Maria Braga completa 40 anos. Veja como ele está hoje em dia

A apresentadora Ana Maria Braga se declara para o filho, Pedro, no dia do aniversário de 40 anos dele e abre álbum de fotos do herdeiro

A apresentadora Ana Maria Braga está em festa nesta segunda-feira, 27, ao celebrar o aniversário de 40 anos do filho, Pedro. Ela fez um post especial no Instagram para marcar a data especial.

A estrela abriu o álbum de fotos com várias imagens do crescimento do filho e finalizou com uma foto atual dele. Na legenda, ela declarou o seu amor e falou sobre a alegria de vê-lo crescer.

"Dizem que os filhos são um presente de Deus, e eu acredito nisso. Hoje, meu menino completa 40 anos. Quem diria, o Pedrão! Tenho muito orgulho de ser mãe desse cara. Orgulho do filho, amigo, pai e marido maravilhoso que ele se tornou. Amigo dos amigos, sempre com uma energia contagiante. Esse é o Pedro, Pedrinho, ou, para mim, Pedrão. Quando olho para trás e lembro de você pequenininho, com aquelas bochechas gordinhas, sempre do meu lado, e agora vejo o homem maravilhoso em que você se transformou, eu apenas digo: valeu a pena! Valeu a pena todo o sacrifício e todas as lágrimas que derramamos juntos. Que a vida seja sempre doce e gentil com você, meu filho muito amado. Eu te amo de todo o coração", disse ela.

Braga também é mãe de Mariana Maffeis.

Ana Maria Braga nega aposentadoria

A apresentadora Ana Maria Braga reagiu aos rumores de que poderia se aposentar da Globo. Ela comanda o programa Mais Você nas manhãs da emissora há mais de 20 anos e é, frequentemente, alvo de boatos de que pode pedir para sair do emprego. Porém, a comunicadora negou tudo.

Nesta semana, ela compartilhou um vídeo de sua visita aos estúdios da Globo no Rio de Janeiro e negou os boatos de que poderia sair da emissora. "E aí, eu não sei o que é, mas de vez em quando começa assim: ‘Ana Maria vai se aposentar’, ‘Não sei quem vai fazer o programa’", disse ela.

E completou: "Sem dúvidas uma hora na vida todos nós temos que parar e falar assim: ‘Nossa, acho que está na hora de fazer uma coisa que eu goste mais’, mas por enquanto se acalmem! Acalmem seus corações, porque ‘mamãe, eu estou na Globo e vou continuar na Globo’".