Alane Dias esclarece após fazer comentário polêmico sobre Juliette: ‘Parem’

Ex-BBB Alane Dias se defende após compartilhar foto com Juliette e internautas resgatarem comentário polêmico que ela fez sobre a cantora

A ex-participante do Big Brother Brasil 24, Alane Dias, se envolveu em uma polêmica após participar de uma festa organizada por Juliette Freire na última quinta-feira, 23. Isso porque internautas resgataram um comentário negativo que ela fez sobre a cantora antes de entrar no reality show. Diante da repercussão, a bailarina se justificou nas redes sociais.

Para quem não acompanhou, Juliette organizou a gravação de um projeto de São João e recebeu vários famosos como convidados, incluindo a paraense Alane, que é ex-participante do Big Brother Brasil 24. Durante o evento, a cantora e a bailerina posaram juntas e a ex-sister compartilhou os registros em suas redes sociais.

No entanto, os seguidores lembraram que Alane já havia feito críticas à cantora e campeã do reality anteriormente em seu perfil no X, o antigo Twitter: "Não me cancelem, mas não conseguiria conviver com a Ju", dizia o comentário de março de 2021, quando Juliette tinha acabado de entrar no confinamento.

Logo, a mensagem repercutiu e muitos seguidores criticaram a bailarina. Em resposta, Alane reapareceu nas redes sociais e justificou que o comentário era antigo e não reflete mais sua opinião atual. Além disso, elogiou a artista e agradeceu pelo convite: "Esse tweet antigo é do início do BBB”, ela iniciou o pronunciamento.

“Assim como a maioria por aqui, comentava o programa no Twitter. Do meio para o final eu já era uma cacto de carteirinha. Parem de procurar treta onde não tem. Adorei te conhecer ontem pessoalmente, Juliette, sou fã da mulher que você é e da sua trajetória como cantora. Você brilha!", Alane concluiu a declaração e dissipou os rumores.

Vale lembrar que durante o confinamento, Alane teve sua trajetória comparada a da rainha dos cactos, Juliette. Inclusive, sua amiga Beatriz listou os motivos pelos quais acreditava que a bailarina e a cantora eram parecidas: "Eu vejo esse desenho da história da Alane. Muito sofrimento, desde o começo do programa”, ela contou.

"Falavam do sotaque dela, falaram coisas dela que não foi legal, nem um pouco legal. Mas assim, Deus escreveu para que falassem dela, para desenhar a história, porque se Deus colocasse Juliette aqui, e fizesse tudo muito bonito para ela, não ia ter a história desenhada para ter a superação que ela teve. Precisou do sofrimento. Eu vejo algo parecido", Bia opinou.

Alane expõe bastidores de teste para ser bailarina do Faustão:

Participante do Big Brother Brasil 24, Alane Dias surpreendeu ao revelar que recebeu um convite e fez um teste para ser bailarina do Faustão. Durante uma entrevista ao podcast PodDelas, a ex-sister compartilhou detalhes dos bastidores da experiência frustrada, já que acabou sendo rejeitada para dançar no palco do apresentador; confira o relato!