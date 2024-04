BBB 24: Bia compara trajetória de Alane com Juliette: "Muito sofrimento"

Beatriz disse os motivos pelos quais acredita que a história da sister do BBB 24 é parecida com a da campeã do BBB 21

Beatriz comparou a trajetória de Alane com a de Juliette no Big Brother Brasil. Em conversa com Alane, Isabelle e Matteus na cozinha da Xepa, a vendedora ainda listou os motivos pelos quais acredita que a bailarina tem uma história parecida com a da campeã do BBB 21.

"Eu vejo esse desenho da história da Alane. Muito sofrimento, desde o começo do programa. Desmaio, nome envolvido, até quando Matteus e Davi discutiram porque a Alane foi orar. Eu até brinquei com ela: 'até tu orando causa sem nem perceber'. Mas não é que causa sem perceber, é que Deus escreve a história para que sempre seu nome seja mencionado, assim como foi com a Juliette", disparou.

Segundo a sister, é preciso ter uma história de superação para ter destaque dentro do programa: "Falavam do sotaque dela, falaram coisas dela que não foi legal, nem um pouco legal. Mas assim, Deus escreveu para que falassem dela, para desenhar a história, porque se Deus colocasse Juliette aqui, e fizesse tudo muito bonito para ela, não ia ter a história desenhada para ter a superação que ela teve. Precisou do sofrimento. Eu vejo algo parecido".

Em seguida, a ex-camelô afirmou que cada uma brilha de um jeito e tem sua história exclusiva. "Ela é muito merecedora, muito maravilhosa e a Juliette...só Deus sabe o que ela passou para chegar aqui. Então, a sua história é uma e a da Juliette é outra", pontuou.

Beatriz ainda justificou o que a fez comparar Alane com a campeã do BBB 21. "Estou fazendo a comparação de algo parecido de desenho mesmo de história, sabe? Que Deus pega para desenhar, para escrever, põe muito sofrimento para que a pessoa fale assim: 'Consegui. Vim lá de baixo e ó! Estou aqui'. É o grito de vitória e para dar o grito de vitória, você tem que dar muito grito de dor, né?. Para no final vir o grito de 'Ah! Consegui"", disparou.