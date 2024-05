Beto Sargentelli mira novos desafios após viver Elvis em musical: 'Quero arriscar novos lugares'

Em entrevista à Revista CARAS, Beto Sargentelli avalia seus 20 anos de carreira e celebra primeira temporada de O Rei do Rock – O Musical

Com uma trajetória marcada por desafios e também uma constante evolução, Beto Sargentelli (31) reflete sobre a importância de nunca se acomodar na arte. “Buscar me desafiar é o meu maior aprendizado. Sempre gosto de estar longe da minha zona de conforto”, entrega o ator, que também é músico e produtor. Ao encerrar a primeira temporada do espetáculo O Rei do Rock – O Musical, por meio do qual remonta a vida de Elvis Presley (1935-1977), Beto vive um dos melhores momentos de sua carreira, que completa 20 anos em 2024. “É um sentimento de muita alegria, satisfação e realização ver o sucesso do musical. Estou muito feliz e honrado com o público dizendo coisas lindas e lotando a casa. Pensar que isso começou dentro do meu quarto e ver a dimensão que tomou... é uma alegria”, entrega ele, que escreveu a produção há sete anos.

Dar vida a Elvis no palco não é apenas uma realização profissional para Beto, mas também um tributo pessoal. Há oito anos, após perder seu pai, o também ator Roberto Sargentelli (1962-2016), ele teve a iniciativa de fazer um tributo aos seus “heróis”. “Sou muito tocado pela história toda do espetáculo de uma forma geral. Ela começou a partir do luto, pelo falecimento do meu pai. Comecei a ouvir Elvis Presley porque ele tinha uma ligação muito forte com Elvis. Isso sem falar sobre as semelhanças familiares que reconheço entre mim e o personagem, o que toca muito fundo em mim”, entrega Beto, que destaca uma expressão de amor e resiliência por meio do musical. “Não se trata só de Elvis, se trata da minha relação com a minha família, com meu pai, minha mãe... é muito especial em todos os âmbitos. É um espetáculo que me toca no coração”, emenda ele, emocionado.

Completamente dedicado ao papel, o ator mergulhou na vida do Rei do Rock. Entre os preparativos para subir ao palco, esteve, inclusive, uma viagem a Memphis, a cidade no Tennessee, EUA, em que o legado de Elvis ainda permanece vivo. “Conhecer a rota do rei, em Graceland, era um sonho que eu já tinha. A viagem foi muito especial e me proporcionou momentos únicos. Infelizmente, foi um sonho que realizei sem meu pai, mas pude entrar verdadeiramente nessa história. Inclusive, eu encerrei o texto durante a viagem”, conta.

Profunda e pessoal, a relação com Elvis Presley, de fato, segue marcando a vida de Beto não somente na profissão, mas também no visual, que ganhou costeletas e um topete mais pronunciado. “É um dos personagens mais desafiadores da minha carreira”, diz ele, que não esconde também a imensa gratidão pelo carinho e apoio do público, com quem chega a dividir uma interação especial — e verdadeiramente fiel à do ídolo da música — durante as apresentações. “É algo que jamais vi. Já fiz mais de 30 peças na vida e, nesta, sinto uma relação mais ímpar com o público. O fascínio das pessoas é incrível! Isso sem falar nos fã-clubes, que se reúnem para assistir e enxergar a alma e a essência do ídolo deles no palco”, avalia Beto.

Apesar de inúmeras conquistas e premiações em sua trajetória, ele enxerga a carreira com os pés no chão. “Embora seja jovem, já vivenciei muita coisa. Ainda tenho muitos objetivos e desejos e quero sempre arriscar novos lugares como artista”, diz Sargentelli, mostrando uma visão clara de seu futuro profissional. Entre seus próximos projetos, ele planeja levar O Rei do Rock para outros estados do Brasil, expandindo o alcance do espetáculo. Além disso, ele se prepara para participar do espetáculo comemorativo dos 40 anos do Rock in Rio, que acontecerá dentro do festival, marcado para setembro na Cidade Maravilhosa. “Estou ansioso para todas essas experiências”, adianta.

Fotos: Andy Santana e Luiz Mota