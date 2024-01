Beto Sargentelli encarna Elvis Presley em espetáculo e entrega relação com o rei do rock: 'Genética'

Em entrevista à CARAS Brasil, Beto Sargentelli fala sobre levar paixão do pai aos palcos como Elvis Presley e preparação de sete anos para espetáculo

Beto Sargentelli encarna Elvis Presley no espetáculo O Rei do Rock - O Musical, que chega ao Teatro Claro MAIS SP a partir de 15 de março. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator fala sobre levar paixão do pai, Roberto Sargentelli, para os palcos, conta detalhes da preparação de sete anos para o musical e entrega relação com o astro do rock: "Genética".

"Minha história com o Elvis Presley começa desde antes de eu nascer. Meu pai era muito fã de Elvis e, devido a semelhança física e vocal, chegou a realizar shows covers do rei. Cresci ouvindo todos os LPS e também ouvindo ele tocar e cantar todas as músicas gravadas por Elvis", compartilha o ator sobre a relação herdada do pai com Elvis Presley .

"Quando meus pais ainda namoravam, ele gravou uma fita cassete cantando Elvis para minha mãe. A conexão está na genética, no espírito, na história e nos ouvidos. Por isso, digo que não é só mais um musical, é um espetáculo pessoal, familiar e do coração, que homenageará muito mais do que um só cantor", acrescenta Beto Sargentelli, que também é criador e autor do espetáculo .

Com a ideia para o musical em 2017, quando ainda enfrentava o luto pela morte do pai, Beto Sargentelli começou um processo de sete anos para o desenvolvimento de O Rei do Rock - O Musical. Durante o período de preparação, o ator ainda visitou Memphis, cidade nos Estados Unidos que foi lar de Elvis por muitos anos, para mergulhar na vida do rei do rock.

A viagem, que sempre esteve nos planos do artista, era um sonho que Beto Sargentelli desejava ter realizado ao lado do pai, explica o ator. "Foi uma das experiências mais especiais da minha vida, visitei todos os lugares que sonhava em visitar junto de meu pai, meu herói, que se foi em 2016. Realizei essa experiência por nós dois".

"Desde moleque, me inspiro primeiro no meu pai, depois em Elvis. Sempre tive topete, flertei com a costeleta, às vezes deixando crescer um pouquinho mais. Sem falar no apreço por violōes, motocicletas e carros antigos. Musicalmente fui tão eclético quanto ele, ouvindo música popular, rock, Folk, R&B. Inclusive, tocava e cantava todas elas junto com meu pai e minha família", conta Beto Sargentelli.

"A história do Elvis todo mundo conhece, mas a minha história com ele ninguém conhece. Viver o rei, idealizar o projeto, escrever o texto e produzir, realmente é o maior desafio da minha vida", completa o ator.