Barbara Reis se despede de Aline de Terra e Paixão: 'Desmame com saudade'

Em conversa com a CARAS Brasil, Barbara Reis celebra protagonista de Terra e Paixão, fala sobre o primeiro mês de casamento e abre projetos futuros

O ano de 2024 chegou com mudanças para a vida de Barbara Reis (34). No ar como Aline em Terra e Paixão, a atriz começa a se despedir da protagonista que a acompanhou no último ano, e dá as boas-vindas à vida de casada, após oficializar a união com Raphael Najan (33), em dezembro.

Apesar de estar se preparando há algum tempo, Barbara Reis conta que não está preparada para deixar Aline . "Nunca é um desapego fácil. Eu fui Aline por um ano ininterrupto, será um desmame com muita saudade e feliz por tudo que fiz", afirma, à CARAS Brasil.

Para ela, a personagem trouxe o aprendizado de manter os pés no chão, além da visibilidade e crescimento como atriz. A artista ressalta que, a partir de 19 de janeiro, o protagonismo da trama das 21h será uma conquista para outro profissional.

Bastante reservada quanto à vida pessoal, ela também conta que, com as férias, pretende descobrir mais sobre a vida de casada. Ela e Najan oficializaram a união em dezembro, em uma cerimônia simples e discreta. "Casei com Rapha, mas sigo casada com Aline concomitantemente."

Para além das telas da TV, Barbara conta que o ano de 2024 chega com um projeto que promete mostrar mais de seus talentos artísticos. "Estou com grandes expectativas", acrescenta, sem dar mais detalhes sobre o novo trabalho.

Ela também não esconde a animação para o Carnaval, e já entrega um novo projeto para a época. "Amo carnaval, principalmente a alegria e energia", diz a artista, que participou de um ensaio fotográfico da coleção da Scala para o feriado.

Abaixo, a atriz Barbara Reis fala mais sobre a experiência como Aline, protagonista de Terra e Paixão, a reta final da novela e ainda abre o jogo sobre sua relação com as redes sociais. Confira trechos editados da entrevista.

Qual foi o maior aprendizado que essa protagonista te trouxe?

O tempo intenso no set me trouxe muitos aprendizados, imprescindíveis na construção de uma atriz ou ator na televisão. Mas principalmente, a condição de 'estar protagonista' e que meus pés nunca saíram do chão. A partir de 19 de janeiro, esse lugar conquistado passa a ser de outra atriz ou ator. Então, manter meus pés firmes do que sempre fui e não deixar isso ir para um lugar nas nuvens foi um grande aprendizado.

Como foi dividir cena com atores como Glória Pires e Cauã Reymond?

É sempre uma delícia dividir set com eles. Atores que admiro tanto. Glória com sua gentileza e educação e Cauã com seu jeito inteligente e engraçado.

Em dezembro, você se casou. Como foi celebrar essa união?

Foi pequena, simples e sem expectativa externa, assim como queríamos e como somos, discretos.

Como está o primeiro mês de casada?

Já morávamos juntos. Só vou saber dar essa resposta quando entrar de férias. Casei com Rapha, mas sigo casada com Aline concomitantemente.

No seu Instagram, você costuma mostrar cliques do trabalho e também um pouco da vida pessoal. Qual sua relação com as redes?

Discreta. Gosto de preservar minha vida pessoal e uso as redes para mostrar meu trabalho mesmo. Mas gosto muito dessa liberdade que eu tenho de postar ou não. É interessante como as pessoas se gostam quando posto algo muito pessoal.

Você recebeu novos fãs e seguidores após Terra e Paixão?

Eu adorei essa experiência. Nos outros trabalhos na tv aberta, não tive esse alcance, até porque a novela é super sucesso. Eu acho uma delícia receber carinho dos fãs nas redes, e principalmente nas ruas.