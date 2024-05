Quem são os filhos de Tony Ramos? Eles já apareceram na TV

Tony Ramos é pai de dois filhos, frutos do casamento de mais de 50 anos com Lidiane Barbosa. Veja as fotos do casal com os herdeiros

O ator Tony Ramos teve um susto com sua saúde nos últimos dias e ficou cerca de uma semana internado em um hospital no Rio de Janeiro. Ele apresentou um sangramento intracraniano e passou por duas cirurgias no cérebro. O artista já teve alta hospitalar e se recupera em casa. Agora que ele está bem, que tal relembrar a família dele?

Tony Ramos teve dois filhos, Rodrigo e Andréa, com a esposa, Lidiane Barbosa. Ele é muito discreto com sua família e criou os herdeiros longe dos holofotes. Porém, eles já fizeram uma rara aparição na TV. Em 2023, o ator recebeu depoimentos dos filhos durante uma homenagem no programa Domingão com Huck, da Globo.

Na época, o filho dele disse: “Uma das coisas que é diferente em ser filho de uma pessoa famosa é que algumas oportunidades eu tive para medir o tamanho da sua fama. Quando cinquenta senhoras do Casaquistão pararam vocês no metrô, você e minha mãe, em Paris, e cercaram você. Não é todo mundo que tem um pai que conheceu dois papas, né”. E a filha do artista leu uma carta que escreveu: "“Pai, estava aqui lembrando daquele evento esportivo do colégio que eu participei, correndo bem, achando que eu estava arrasando, na frente, até alguém gritar: 'vamos, Andréa, só falta mais uma volta'. Com essa informação, eu desmaiei. Ao acordar, vocês estavam ao meu lado, sorrindo, e sempre foi assim. Por que eu estou lembrando deste momento? Porque tenho muita gratidão pelo momentos felizes e difíceis que me fizeram chegar até aqui. Mas hoje quero te falar especialmente da gratidão que eu tenho por você. A gratidão, doçura e esperança que você sempre olhou o mundo e o ser humano. Gratidão profunda e verdadeira por você, pai, amo você, Andréa”.

Tony Ramos é casado com Lidiane há 54 anos. Apaixonado, o ator não economizou nos elogios à amada e fez questão de exaltá-la por seu companheirismo ao longo de sua carreira. "Ela tem um humor demolidor, é culta, bem informada, inteligente, é uma mulher que tem uma postura com a vida sem deslumbramentos, que sempre soube administrar minha carreira, sempre soube ouvir até maledicências que a carreira gera, mas tudo isso não adiantaria se não houvesse amor, afeto, respeito, carinho", contou ele em entrevista na Revista CARAS.

Veja as fotos da família de Tony Ramos: