Casado há 54 anos, Tony Ramos revela onde conheceu esposa: "Tem um humor demolidor"

Em entrevista à CARAS, Tony Ramos revelou um pouco de sua rotina de marido e mulher com Lidiane, mãe de seus dois filhos: Andréa e Rodrigo

Discreto quanto a detalhes de sua vida pessoal, o ator Tony Ramos (75) é protagonista de uma linda história de amor com Lidiane (72), com quem é casado há 54 anos. Em entrevista à revista CARAS, o artista abriu o coração e revelou um pouco da rotina entre marido e esposa.

“Lidiane é low profile, eu sou ‘lowzéssimo profile’. Então a gente se encontrou nisso”, adianta o artista, que está no ar com a novela Terra e Paixão, da TV Globo, interpretando o ricaço Antônio La Selva.

Tony e Lidiane se conheceram durante a escola e desde então estão juntinhos. Os dois são pais de Andréa (51) e Rodrigo (53). Apaixonado, o global, não economiza nos elogios à amada e faz questão de exaltá-la por seu companheirismo ao longo de sua carreira.

"Ela tem um humor demolidor, é culta, bem informada, inteligente, é uma mulher que tem uma postura com a vida sem deslumbramentos, que sempre soube administrar minha carreira, sempre soube ouvir até maledicências que a carreira gera, mas tudo isso não adiantaria se não houvesse amor, afeto, respeito, carinho", conta.

A timidez da esposa já foi palco de algumas conversas do casal, por ela não gostar de ter sua imagem exposta nas entrevistas que dava. “Eu falo ‘você está maluca? Se perguntam como está minha vida, eu falo ‘quem é Lidiane? Não sei’ Não estou nem aí, falo mesmo (risos)”, diverte-se.

Dono de uma carreira repleto de personagens de sucesso e alguns protagonistas, Tony já gravou cenas ousadas na televisão e no cinema. Sempre acompanhando tudo de perto, Lidiane não nega que o ciúmes já fez parte da vida do casal. “Tive logo assim que me casei e o Tony me deu uma bronca. Disse ‘vou criar minha família com essa profissão e com você ao meu lado, para de frescura’ (risos)”, recorda a primeira-dama.