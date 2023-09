Tony Ramos fala sobre demissões na Globo: ‘Preparado'

Tony Ramos é questionado sobre as demissões que aconteceram na Globo recentemente e conta sobre seu futuro na emissora

O ator Tony Ramos, que interpretar o Antônio La Selva na novela Terra e Paixão, da Globo, falou sobre a onda de demissões que aconteceu entre os artistas da emissora nos últimos tempos. Em conversa no programa Fofocalizando, do SBT, ele contou que sabe da instabilidade da profissão que segue em sua vida.

“Estou há muitos anos preparado. A nossa profissão é assim. Mas eu tenho muitos outros projetos ainda, dentro da própria empresa. Até poderá ser em outro formato”, disse ele.

E completou: “Quanto a estar preparado, a profissão é assim mesmo. E eu estou nela há 60 anos. A vida é trabalho, são os projetos que vão vindo. Não penso tanto lá na frente”.

A esposa de Tony Ramos

Tony Ramos e Lidiane Barbosa estão casados desde 1969. Eles tiveram dois filhos juntos, Rodrigo e Andréa. Recentemente, ela fez uma homenagem para o marido durante o programa Domingão com Huck, da Globo.

“Eu tenho o privilégio de viver com o Tony e com a carreira dele por mais de 50 anos. E nesse ano de 1969 foi muito importante para a gente. Aos 21 anos, o Tony viveu o Rubinho em Nino, o Italianinho. Eu e o Tony entrávamos na Igreja Nossa Senhora do Brasil em 1969. Naquele dia, todo mundo gravou, inclusive o Tony. Conclusão: o Tony chegou atrasado. Meu avô no carro falou assim: 'não se preocupa, vamos dar mais uma voltinha e o noivo já está chegando'. E foi isso que aconteceu”, disse ela na atração.

Logo depois, ela completou com uma declaração de amor. “Tô, você é uma pessoa muito especial, merece tudo que você conseguiu. Foi com muito esforço, mas a gente estava sempre junto. Eu te amo, fica com Deus”, afirmou.

