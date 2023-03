Tony Ramos chora com declaração da esposa, Lidiane, no Domingão com Huck

Casado há 54 anos, Tony Ramos fica com os olhos cheios de lágrimas ao receber homenagem da esposa no Domingão com Huck: 'Sempre junto'

O ator Tony Ramos foi homenageado no programa Domingão com Huck, da Globo, na estreia de um novo quadro da atração. Ele participou do túnel do tempo e relembrou momentos especiais de sua vida e carreira. Entre as lembranças, a esposa dele, Lidiane Barbosa, apareceu na TV para relembrar o casamento deles em 1969.

Em sua declaração, Lidiane disse: “Eu tenho o privilégio de viver com o Tony e com a carreira dele por mais de 50 anos. E nesse ano de 1969 foi muito importante para a gente. Aos 21 anos, o Tony viveu o Rubinho em Nino, o Italianinho. Eu e o Tony entrávamos na Igreja Nossa Senhora do Brasil em 1969. Naquele dia, todo mundo gravou, inclusive o Tony. Conclusão: o Tony chegou atrasado. Meu avô no carro falou assim: 'não se preocupa, vamos dar mais uma voltinha e o noivo já está chegando'. E foi isso que aconteceu”.

Logo depois, ela completou com uma declaração de amor. “Tô, você é uma pessoa muito especial, merece tudo que você conseguiu. Foi com muito esforço, mas a gente estava sempre junto. Eu te amo, fica com Deus”, afirmou.

Com lágrimas nos olhos e muito emocionado, o ator contou que eles estão casados há 54 anos. “Lidiane, você é o amor da minha vida”, afirmou ele, que teve dois filhos com a esposa, Rodrigo e Andréa.