Tony Ramos encanta ao falar dos 53 anos de casado: 'É calor, é vontade de estar junto'

Tony Ramos enaltece a esposa, Lidiane Barbosa, em entrevista no É De Casa ao falar sobre a decisão de estar casado após mais de 50 anos de união

O ator Tony Ramos esbanjou romantismo ao falar sobre a sua relação com a esposa, Lidiane Barbosa, em entrevista no programa É De Casa, da Globo. Ele participou do quadro Promessas e contou que os dois estão casados há 53 anos, sendo que ele se casou quando tinha apenas 21 anos. O artista contou que o casamento tem seus altos e baixos, mas que é amor e vontade de estar junto.

“É uma decisão dificil, não pense que tudo foi flores”, disse ele, que relembrou quando se casaram. “A família dela ficou preocupada também, ela tinha todo o conforto tendo a família dela. E esse cara aí vai levar essa menina linda para onde? Como? Ator no Brasil? É natural que ficassem preocupados”, declarou.

Então, o artista ainda contou sobre o amor que existe no casal. “Quando eu olhei aquela moça, eu falei: 'vixe, Maria, que moça linda!' Isso é paixão. Depois vem o amor, a vontade de estar junto, a querer contruir o mundo, a querer construir uma família com aquela pessoa, é amor. É respeito, é vontade, é carnal, é calor, é vontade de estar junto, de se enrolar, de botar a cabeça no colo. E lá se vão 53 anos”, disse ele, que teve dois filhos com a esposa, Rodrigo e Andréa.

Tony Ramos fala de sua fé

Em outro momento da entrevista no programa É De Casa, Tony Ramos falou sobre a sua fé. Ele é católico e disse que fez um pedido para Deus quando enfrentou uma dificuldade financeira. Na época em que trabalhava na TV Tupi, ele tinha atraso salarial e sofria com a instabilidade. Assim, ele fez um pedido especial baseado em sua fé. “Momentos até materiais, de não estar recebendo direito na televisão que eu trabalhava, a saudosa e queria TV Tupi, chegava a quatro meses de atraso salarial. E eu fazia teatro à noite e dublava filmes para a televisão. E o salário não vinha, a gente ficava apavorado. Eu não fiz promessa, não fiz nada. Uma noite, eu falei: 'eu precisaria muito mudar esse meu ritmo de trabalho. Meu Deus, me aponte um caminho'. Você tem o direito de não acreditar, é um direito seu e do telespectador... Não deu 40 dias e eu recebi um telefonema de São Paulo de que a TV Globo queria conversar comigo. O resto é história... Eu não quero ser interpretado pelo telespectador de que 'porque ele falou eu vou acreditar'. Só acredite na fé quando a fé estiver de fato dentro de você. Fé é uma coisa tão bonita, tão forte, que não é definição”, declarou.