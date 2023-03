Filhos e netos de Tony Ramos surgem em rara aparição na TV em homenagem para o ator

Filhos e netos de Tony Ramos emocionam com recados para o pai na TV em raríssima aparição em público: 'Gratidão profunda e verdadeira'

O ator Tony Ramos foi homenageado no programa Domingão com Huck, da Globo, em um quadro para relembrar momentos de sua vida e carreira. Depois de ouvir um depoimento comovente de sua esposa, Lidiane Barbosa, ele também foi surpreendido com mensagens de seus filhos, Rodrigo e Andréa.

Em um rara aparição na TV, Rodrigo, filho do ator, gravou um depoimento sobre ser filho dele. “Uma das coisas que é diferente em ser filho de uma pessoa famosa é que algumas oportunidades eu tive para medir o tamanho da sua fama. Quando cinquenta senhoras do Casaquistão pararam vocês no metrô, você e minha mãe, em Paris, e cercaram você. Não é todo mundo que tem um pai que conheceu dois papas, né”, afirmou.

Logo depois, a voz da filha de Tony Ramos, Andréa, narrou um vídeo com várias fotos de família. “Pai, estava aqui lembrando daquele evento esportivo do colégio que eu participei, correndo bem, achando que eu estava arrasando, na frente, até alguém gritar: 'vamos, Andréa, só falta mais uma volta'. Com essa informação, eu desmaiei. Ao acordar, vocês estavam ao meu lado, sorrindo, e sempre foi assim. Por que eu estou lembrando deste momento? Porque tenho muita gratidão pelo momentos felizes e difíceis que me fizeram chegar até aqui. Mas hoje quero te falar especialmente da gratidão que eu tenho por você. A gratidão, doçura e esperança que você sempre olhou o mundo e o ser humano. Gratidão profunda e verdadeira por você, pai, amo você, Andréa”, afirmou ela, que é discreta e não costuma aparecer na TV, só apareceu em fotos com o irmão e o pai.

Netos de Tony Ramos também brilham em homenagens na TV

O ator Tony Ramos também ouviu mensagens de seus netos, Henrique e Gabriela. O rapaz disse: "Vô, espero que você saiba o orgulho que eu tenho de ser o seu neto. Não só você é um exemplo para milhões de pessoas, com certeza, mas é um exemplo que eu almejo seguir. Sou muito orgulhoso de fazer parte da sua história".

Gabriela falou de sua inspiração no avô para seguir a carreira de atriz. "Eu só queria agradecer pelo seu apoio na minha jornada como artística desde criança. Eu sempre adoro quando você me dá dicas de personagem, como melhorar em uma cena, como memorizar textos, e eu sei que você tem uma preocupação enorme sobre o meu futuro, mas tendo você aqui comigo já é o suficiente. Eu te amo muito e eu espero que a gente possa atuar uma vez juntos", declarou.