BBB 24: Gêmea de Deniziane revela tristeza após irmã ler carta no Sincerão

Em entrevista à CARAS Brasil, irmã gêmea de Deniziane comentou dinâmica do Sincerão desta segunda, 19, e lamentou brigas da noite no BBB

Deniziane (29) foi uma das poucas a poder ler a carta de sua família após o Sincerão desta segunda-feira, 19. Apesar da emoção e saudade, sua irmã gêmea, Deniziene (29), revela ter ficado triste com o desenrolar da dinâmica do BBB 24.

"Eu fiquei um pouco triste, ela perdeu o direito até de se emocionar e sentir aquele momento", conta a irmã da participante do BBB , em entrevista à CARAS Brasil. "As cobranças que ela teve no pós Sincerão, tirou qualquer tipo de emoção que ela sentiria em um ambiente diferente ao ler a carta."

A dinâmica obrigava os emparedados, o Líder e o Anjo da semana a escolherem cartas de familiares dos demais brothers para triturar, tirando assim a possibilidade de ficar com o presente da família até o fim do programa.

Leia também: Família de Leidy Elin toma posição após plano de Boninho no BBB 24

Deniziane escolheu triturar as cartas das famílias de Giovanna (27) e Isabelle (31). Após o fim da dinâmica, a nutricionista ficou insatisfeita com a justificativa da sister, foi tirar satisfação com a fisioterapeuta e a conversa se desenrolou em uma briga.

"Das prioridades que tinha ali, você era a pessoa que eu estava mais afastada e eu não conheço, de fato, a sua história", explicou Deniziane. "Eu converso com você, sim", rebateu Giovanna. "A gente não fala de vida, Giovanna. É isso que eu quis dizer", acrescentou a fisioterapeuta.

Para a irmã, o momento tirou a emoção de Deniziane e mostrou que muitos dos confinados não entendem que a dinâmica faz parte de um jogo, em que há prioridades para cada um. "Você tem uma régua de proximidade com os outros participantes."

"Isso faz com que automaticamente quando você precisa eliminar alguém ou algo de alguma pessoas, você vai fazer isso com quem você não tem tanta troca e tanta proximidade. Acho que a cobrança da Giovanna foi sem fundamento algum", completa.

Apesar da confusão, Deniziene diz ter ficado aliviada que a irmã percebeu a participação de Lucca (2), seu filho, na carta enviada pela família. A fisioterapeuta foi escolhida pelos demais brothers para receber o presente justamente por ser mãe.

CONFIRA TRECHO DO SINCERÃO DESTA SEGUNDA-FEIRA, QUE AGITOU O BBB 24: