BBB 24: Deniziane e Giovanna protagonizam discussão: 'Fechada'

Após dinâmica do 'Sincerão', Deniziane e Giovanna discutem feio; emparedada triturou carta da nutricionista e ação gerou polêmica

O Sincerão desta segunda-feira, 19, abalou as relações na casa do BBB 24. Deniziane e Giovanna foram algumas das sisters que se desentenderam após a dinâmica de triturar cartas da família. A emparedada deixou a nutricionista chateada por exolhê-la.

"Todo mundo aqui tem uma família. Não quero que você sinta que eu fiz pra te fazer doer, eu tinha que escolher”, disse a fisioterapeuta. “Das prioridades que tinha ali, você era a pessoa que eu estava mais afastada e eu não conheço, de fato, a sua história”, falou Deniziane. “Eu converso com você, sim”, se defendeu Giovanna.

“A gente não fala de vida, Giovanna. É isso que eu quis dizer”, rebateu a fisioterapeuta. “Vocês nunca deram espaço”, falou Giovanna. “Ah tá. A gente não fala de vida, Giovanna”, repetiu Deniziane. “Toda vez é isso. É sempre a gente que tem que ir atrás”, falou ela. “Você é fechada. Agora que o Marcus, antes de sair veio e te deu um toque, você está mudando. Você é uma pessoa fechada. Você está lá no quarto, você não troca”, analisou a nutricionista. “Ane, isso nunca aconteceu”, rebateu Giovanna. “Por que eu troco com o Michel? Por que eu troco com todo mundo?”, falou Deniziane. “Boa pergunta”, falou a nutricionista.

A dinâmica do Sincerão deixou os brothers bastante abalados. A apresentadora Sonia Abrão criticou a escolha de Boninho e da produção pela "brincadeira". Segundo a jornalista, a decisão foi de mau gosto por envolver a família dos participantes e seus sentimentos.

Sincerão desastabilizou a casa do BBB 24

Após a dinâmica do Sincerão desta segunda-feira, 19, os brothers ficaram com os ânimos aflorados e várias dicussões surgiram na casa. MC Bin Laden e Michel protagonizaram uma briga tensa. Leidy Elin tirou satisfações com Fernanda. Beatriz também foi tirar a limpo uma situação com a confeiteira.