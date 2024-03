BBB 24: Fernanda se desculpa com sister e esclarece falas: "A ideia não era essa"

Fernanda chamou uma sister para conversar no Quarto Gnomo do BBB 24, e se desculpou por algumas falas que fez sobre ela

Fernanda decidiu chamar Giovanna para conversar nesta quinta-feira, 14, no Quarto Gnomo do Big Brother Brasil 24. A confeiteira decidiu pedir desculpas por algumas falas que teve no reality relacionadas a nutricionista, e afirmou que não teve intenção magoá-la.

Durante a conversa, a amiga de Pitel citou as três situações que falou sobre a colega de confinamento: sendo um comentário sobre o aniversário dela, que é hoje, a outra foi em um momento que deu risada ao ver a sister pulando na piscina, e a última foi sobre uma atitude durante uma prova.

No papo, Fernanda confessou que está se sentindo incomodada por ter agido desse jeito. "Será que tá rolando isso tudo? Poderia nem ser na sua cabeça, mas na minha já está", revelou ela. "Está alugando um prédio aí", respondeu a mineira. "Total. Aí eu: cara, vou lá falar com ela. Eu não quero que minhas falas fiquem com conotações erradas", explicou a confeiteira.

A confeiteira, então, se desculpou: "Às vezes, a gente tem o nosso jeito e pega mesmo. Ninguém está passivo de aceitar seu jeito, sua fala, seu jeito de ser, sua grosseria, seu tom. Ninguém tem que aceitar. Falei: cara, se ela se incomodou, eu já resolvo, já peço desculpas. Então, você me desculpa? A ideia não era essa", disse ela.

Giovanna disse que não ficou incomodada com o que foi citado pela sister. "Não, não fiquei não. O do pulo eu fiquei com vergonha um pouco... O jeito que eu podia fazer era só chegando na beirinha", confessou. As sisters se entendera e finalizaram a conversa se abraçando.

Fernanda se desculpa com Giovanna - Reprodução/Globo

Fernanda chora sozinha na academia

Na tarde desta quinta-feira, 14, Fernanda foi para a academia do BBB 24 e desabafou sozinha, enquanto chorava. A sister afirmou que nunca vão conhecê-la de verdade no confinamento, e abriu o jogo sobre como está se sentindo.

"E quando você sabe que você é forte, mas sente que não tem mais forças? E, ao mesmo tempo, quando olha de fora, fala, que bobeira. Sacode a poeira, levanta, vai, se reconheça, como a Pitel fala. A gente está cego. Tô cega", começou. "[...] Vocês nunca vão me conhecer de verdade, não aqui. Estão me vendo com medo, cansada, estão me vendo desesperada", acrescentou ela. Confira o desabafo completo!