BBB 24: Pitel passa protetor solar em Lucas Henrique e web reage: "Já é demais"

Antes de curtirem o dia na área externa da casa do BBB 24, Lucas Henrique contou com a ajuda de Pitel para se proteger do sol

Os participantes do Big Brother Brasil 24 aproveitaram o dia ensolarado nesta quinta-feira, 14, para renovar o bronzeado e se refrescar na piscina da casa.

Antes de irem para a área externa da casa, Lucas Henrique e Giovanna Pitel se arrumaram no Quarto Gnomo, e a assistente social aproveitou para passar protetor solar nas costas do professor de Educação Física, que agradeceu a ajuda da alagoana.

O momento rapidamente virou assunto nas redes sociais. "Pitel passando protetor solar nas costas do Budinha já é demais né aff", disse uma internauta. "Eu liguei o ppv e tá a Pitel passando protetor solar no buda", falou outra. "Tá f*** te defender, Pitel", lamentou uma fã do reality. "Ela corresponde ao flerte dele", disparou mais uma.

A proximidade entre os brothers causou um desconforto em Camila Moura, esposa do carioca, que chegou a anunciar o fim do casamento após o professor flertar com a sister em uma festa. A atitude fez com que a professora de história ganhasse fama e muitos seguidores em seu perfil no Instagram.

Mas mesmo recebendo muito apoio, Camila acabou sendo acusada de ter combinado com Lucas a traição, e precisou se manifestar para negar os boatos. "Cara, porque mulheres, fazem isso com outras mulheres? Pelo amor de Deus! Parem de invalidar uma mulher, parem de invalidar minha dor, e minha tentativa de recomeçar! O que mais me dói são esses comentários, vindo de mulheres e pior ainda de mulheres que têm voz na internet", lamentou.

"Deixando claro para todos, não tem nada de combinado, não tem teoria da conspiração, eu sou real aqui, vendo, lendo mer*** e tomando remédios para passar por isso, e no meio dessa mer** toda encontrei uma válvula de escape: trabalhar! Mas querem me ver na cama mesmo, sofrendo!", completou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Big Brother Brasil (@bbb)

Lucas faz previsão sobre sua vida fora do reality

Mesmo depois de ter voltado de um paredão, Lucas ainda sente que se complicou por causa de seus flertes com Pitel no BBB 244. Na madrugada desta quarta-feira, 14, o professor de educação física revelou que sua situação pode estar 'muito ferrada' fora do confinamento.

Durante a Festa da Líder Beatriz, Lucas refletiu sobre a vida além do reality show da Globo. "Quem sabe a vida da gente está uma droga lá fora e a gente só está feliz porque está aqui?", disse Pitel em tom de brincadeira, mas o capoeirista profissional levou a pergunta muito a sério. "A minha pode estar muito ferrada lá fora. Mas eu decidi que vou resolver quando chegar lá fora. Não tem o que fazer aqui dentro", disse ele.