BBB 24: Lucas faz previsão sobre sua vida fora do reality: ‘Muito ferrada’

Deu ruim! Sem saber que está solteiro, Lucas acredita que sua vida fora do reality show está comprometida após flertes com Pitel no BBB 24

Mesmo depois de ter voltado de um paredão, Lucas ainda sente que se complicou por causa de seus flertes com Giovanna Pitel no Big Brother Brasil 24. Na madrugada desta quarta-feira, 14, o professor de educação física revelou que sua situação pode estar ‘muito ferrada’ fora do confinamento. Isso porque ele ainda não sabe que está solteiro.

Durante a Festa da Líder Beatriz, Lucas refletiu sobre a vida além do reality show da Globo. Pitel apontou que a situação pode estar ruim do lado externo: "Quem sabe a vida da gente está uma droga lá fora e a gente só está feliz porque está aqui?", ela disse em tom de brincadeira, mas o capoeirista profissional levou a pergunta muito a sério.

Lucas entregou que está preocupado, mas deve resolver suas pendências apenas quando deixar a casa mais vigiada do Brasil: “A minha pode estar muito ferrada lá fora. Mas eu decidi que vou resolver quando chegar lá fora. Não tem o que fazer aqui dentro", disse o professor, que prefere curtir o momento ao lado da assistente social.

“Aqui eu só posso resolver o que está dentro dessas quatro paredes", Pitel concordou. Vale mencionar que durante a festa, ela e o brother chegaram a protagonizar alguns momentos com um clima suspeito. Sem saber que está solteiro, Lucas, que era casado até iniciar flertes com a sister, teve seu olho analisado pela assistente social.

Deitada no sofá da sala, o professor de capoeira ficou bem perto de Pitel. A participante então se aproximou bastante do rosto dele e aproveitou para analisar a cor dos olhos do brother. Além disso, eles dançaram pagode juntinhos. Vale lembrar que ela tem namorado, mas vive um relacionamento aberto, enquanto o participante acredita ainda estar casado com a professora Camila Moura.

Vale lembrar que o casamento de Lucas e Camila acabou depois que o brother flertou com outra mulher durante sua estadia no reality show. Embora ainda não saiba que está solteiro fora do confinamento, o professor de educação física e capoeirista profissional está preocupado depois que sua esposa não enviou o tradicional recado no almoço do Anjo.

Lucas faz convite para Pitel na cama:

Mesmo preocupado com seu casamento, Lucas Henrique continua flertando e até fez um convite inusitado para Pitel durante a noite desta quarta-feira, 13, no Big Brother Brasil 24. No Quarto Gnomo, Buda, a assistente social, Fernanda e MC Bin Laden conversavam sobre jogo quando o brother a chamou para ir em sua cama e a sister reagiu.