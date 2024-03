BBB 24: Ex-mulher de Lucas reage às acusações de que teria combinado traição

Ex-esposa de Lucas do BBB 24, Camila Moura, quebra o silêncio e se pronuncia sobre especulações de que teria combinado traição para ganhar fama

Depois que Lucas Henrique flertou com Giovanna Pitel no Big Brother Brasil 24, sua esposa, Camila Moura, colocou um ponto final no casamento e ganhou o apoio de milhares de seguidores nas redes sociais. No entanto, nesta quinta-feira, 14, a professora de história precisou se pronunciar após receber acusações de ter combinado a traição para ganhar fama.

Através de seu perfil no antigo Twitter, Camila desabafou sobre as especulações e tentou esclarecer a polêmica ao rebater o questionamento de outra influenciadora, Gabi Prado. Conhecida por sua participação em reality shows de relacionamento, ela deu início à polêmica ao apontar que os dois poderiam ter combinado tudo e até trocado dicas durante o reality.

“Gente, não sei porque, mas acho que o Buda combinou isso com a esposa dele! Eu posso estar errada, mas eu sinto isso. Ela deve ter passado alguma dica no almoço do anjo que tava ruim aqui fora pra ele e eles já viram outras edições e combinaram isso. Tô muito Vanessa Lopes hoje”, Gabi revelou sua teoria e Camila fez questão de rebater ao responder com uma nova mensagem.

Segundo a professora, nunca houve nenhum combinado com seu ex-marido: “Cara, porque mulheres, fazem isso com outras mulheres? Pelo amor de Deus! Parem de invalidar uma mulher, parem de invalidar minha dor, e minha tentativa de recomeçar! O que mais me doi são esses comentários, vindo de mulheres e pior ainda de mulheres que têm voz na internet”, lamentou.

Além de desabafar, Camila esclareceu que o casamento chegou ao fim e seu foco é o trabalho: “Deixando claro para todos, não tem nada de combinado, não tem teoria da conspiração, eu sou real aqui, vendo, lendo mer*** e tomando remédios para passar por isso, e no meio dessa mer** toda encontrei uma válvula de escape: trabalhar! Mas querem me ver na cama mesmo, sofrendo!”, finalizou.

Deixando claro para todos, não tem nada de combinado, não tem teoria da conspiração, eu sou real aqui, vendo e lendo merdas e tomando remédios para passar por isso, e no meio dessa merda toda encontrei uma válvula de escape: TRABALHAR! Mas querem me ver na cama mesmo, sofrendo! — Camila Moura (@camilamoura225) March 14, 2024

Vale lembrar que o casamento de Lucas e Camila acabou depois que o brother flertou com Pitel durante uma festa no reality show. Embora ainda não saiba que está solteiro fora do confinamento, o professor de está suspeitando depois que sua esposa não enviou um recado no almoço do Anjo. Enquanto isso, a professora conquistou três milhões de seguidores no Instagram e já fez até publicidades.

