BBB 24: Fernanda chora sozinha e dispara: "Nunca vão me conhecer de verdade"

Na academia do Big Brother Brasil 24, Fernanda chorou sozinha e refletiu sobre como está se sentindo durante o confinamento

Na tarde desta quinta-feira, 14, Fernanda foi para a academia do BBB 24 e desabafou sozinha, enquanto chorava. A sister afirmou que nunca vão conhecê-la de verdade no confinamento, e abriu o jogo sobre como está se sentindo.

"E quando você sabe que você é forte, mas sente que não tem mais forças? E, ao mesmo tempo, quando olha de fora, fala, que bobeira. Sacode a poeira, levanta, vai, se reconheça, como a Pitel fala. A gente está cego. Tô cega", começou ela.

"Eu tô naqueles dias que a gente não se aguenta, sabe? Se eu pudesse eu quebraria todos os espelhos da minha casa pra não ter que me olhar. Não quero ver ninguém, falar com ninguém. Então o que você está fazendo aqui, sua imbecil? Garota idiota, garota chata. Garota confusa", acrescentou.

Fernanda completou o desabafo analisando como está sendo vista no programa. "Vocês nunca vão me conhecer de verdade, não aqui. Estão me vendo com medo, cansada, estão me vendo desesperada", finalizou a confeiteira, bastante emocionada.

Fernanda critica postura de sister

Enquanto a festa da líder Beatriz acontecia na área externa da casa do BBB 24, Fernanda e MC Bin Laden seguiram para um dos quartos do reality show da Globo e aproveitaram a madrugada desta quinta-feira, 14, para conversar. Ao longo do bate-papo, a confeiteira falou sobre a postura de outra sister e afirmou que ela não aceita ser criticada.

O assunto começou com a eliminação de Yasmin Brunet, ocorrida na noite de terça-feira, 12. De acordo com Fernanda, a modelo saiu da competição bastante chateada devido aos últimos atritos com Alane. "Ela [Yasmin] foi humilhada e debochada por uma menina 10 anos mais nova que ela. Alane sacaneou ela de todas as formas possíveis e imagináveis, debochou dela de todas as formas possíveis e imagináveis", disparou a sister. Confira a conversa na íntegra!