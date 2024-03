BBB 24: Fernanda critica postura de sister: 'Se acha maravilhosa'

Fernanda mencionou a forma como outra sister reage ao ouvir seu nome dentro do BBB 24 e criticou o comportamento da adversária

Enquanto a festa da líder Beatriz acontecia na área externa da casa do BBB 24, Fernanda e MC Bin Laden seguiram para um dos quartos do reality show da Globo e aproveitaram a madrugada desta quinta-feira, 14, para conversar. Ao longo do bate-papo, a confeiteira falou sobre a postura de outra sister e afirmou que ela não aceita ser criticada.

O assunto começou com a eliminação de Yasmin Brunet, ocorrida na noite de terça-feira, 12. De acordo com Fernanda, a modelo saiu da competição bastante chateada devivo aos últimos atritos com Alane.

"Ela [Yasmin] foi humilhada e debochada por uma menina 10 anos mais nova que ela. Alane sacaneou ela de todas as formas possíveis e imagináveis, debochou dela de todas as formas possíveis e imagináveis", disparou a sister. "Mas você consegue ver isso na Cunhã também?", questionou Bin Laden, se referindo a Isabelle.

"Em vários momentos, mas não como Alane. Alane é mais perversa. A Cunhã não é tanta flor que se cheire, mas Alane é nível profissional, ela sabe muito bem o que está fazendo", respondeu Fernanda. E completou: "A Cunhã é reativa. Falou dela, ela vira bicho".

O funkeiro, então, elogiou a postura de Isabelle e comentou que a sister não procura briga sem motivo. "Mas eu acho Cunhã mais coerente, verdadeira, pé no chão, não tem esse bagulho de querer brigar, te humilhar, constranger. Eu não consigo ver", opinou Bin. "Isso não é da Cunhã. Mas fala uma coisinha dela para ver o que acontece", observou Fernanda.

Na sequência, o cantor explicou que teria a mesma reação de Isabelle caso alguém mencionasse seu nome. A amiga de Pitel, por sua vez, criticou a reação de Isabelle: "Tem gente que vai ignorar. Ela não. Ela vira bicho só de mencionar o nome dela".

"Isso mostra sensibilidade, mostra do tipo assim, se acha maravilhosa ao ponto de não poder ouvir uma crítica. Você está entendendo? Também é um tipo de soberba. Não pode falar um 'ai' de você que fica tão doída assim? Por quê? Você é tão maravilhosa assim? Acha que está fazendo uma coisa tão boa assim?", completou Fernanda, por fim.

O papo sobre Isabelle, durante a festa, seguiu: 'Um tipo de soberba'



Bin: "Mas acho a Cunhã ainda mais coerente, verdadeira e pé no chão. Não tem esse bagulho de querer te humilhar e constranger."



Fernanda: "Não, isso não é dela. Mas fala uma coisinha dela pra ver o que… pic.twitter.com/I3uY1zsFKy — Antenados #BBB24 (@canalantenados) March 14, 2024

Davi se emociona ao falar sobre seu sonho

Davi mais uma vez falou sobre dar orgulho para sua família em sua participação no Big Brother Brasil 24. Na noite desta quarta-feira, 13, o baiano conversou com Isabelle no Quarto Magia e comentou a possibilidade de ser o vencedor da temporada.

"Quando sair eu vou virar médico e eu posso sair campeão daqui. (...) Se Deus quiser, é claro. Fico imaginando a felicidade que a minha mãe fica todo dia quando ela me vê aqui. O orgulho que ela deve estar sentindo", disparou.

Cunhã concordou e o motorista de aplicativo seguiu: "Já passei por tanta coisa nessa vida, Isabelle, coisa que você nem imaginava em passar. Você com 31 anos de idade".

Em seguida, o brother falou sobre sua trajetória de vida com 21 anos de idade. "Tem coisas que eu nem posso te contar, Isabelle. Necessidades, sabe, tanta coisa que eu passei mesmo de luta. Pra chegar aqui e ouvir o Tadeu falar que eu sou doutor".

"É lindo", reagiu Isabelle. "Quando ele fala assim 'Doutor Davi', é de quebrar o coração, cara. É porque não sou de chorar, mas pra mim é assim, é fod*", confessou.