Yasmin Brunet toma decisão após descobrir mentira de Rodriguinho no BBB 24

A modelo Yasmin Brunet, eliminada do BBB 24 nesta terça-feira (12), descobriu que Rodriguinho mentiu durante o confinamento e tomou uma atitude

Yasmin Brunet foi eliminada do BBB 24 nesta última terça-feira, 12, após enfrentar o paredão contra Isabelle e Lucas Henrique. Depois de deixar a casa mais vigiada do Brasil, a modelo participou do 'Bate-Papo BBB', apresentado por Ed Gama e Thais Fersoza, e assistiu ao vídeo em alguns brothers falam sobre seu corpo no Quarto do Líder.

A ex-sister ficou chocada ao saber que Rodriguinho também falou sobre ela, já que o cantor afirmou que não devia estar no cômodo na ocasião, pois não se lembrava desse episódio. "Ele não só estava [na conversa], como ele comentou. Esse aqui é um jogo de reviravoltas. A gente só sabe do que chega nos nossos ouvidos e a gente tem que escolher confiar ou não. Às vezes a gente confia e se decepciona, como agora", disse ela na atração.

Além de ter ficado chateada com o então aliado, Yasmin decidiu cortar qualquer ligação com o Rodriguinho e parou de segui-lo no Instagram. O pagodeiro também não está seguindo a filha de Luiza Brunet na rede social.

Yasmin para de seguir Rodriguinho - Reprodução/Instagram

Yasmin Brunet revela qual foi o seu único arrependimento no BBB 24

Eliminada, a modelo Yasmin Brunet avaliou sua participação no BBB 24, da Globo. Em uma entrevista para a área de comunicação da emissora, ela contou qual foi seu arrependimento ao longo de sua presença no confinamento.

"Meu único arrependimento foi ter sido explosiva e impulsiva em alguns momentos, ter exagerado nas palavras com algumas pessoas. Nas brigas, houve momentos em que eu me deixei ser levada por emoções que ficam à flor da pele, porque realmente é um mundo paralelo. Eu não imaginei que seria assim, eu não imaginei que seria tão difícil quanto é o jogo em si. Dessas horas que eu exagerei nas palavras e nas colocações eu me arrependo. Mas da forma como eu joguei, não", disse ela em um trecho.