BBB 24: Esperada saída de Rodriguinho, briga por estalecas e retorno de Lucas ao trono agitam semana

Semana do BBB24 teve eliminação de Rodriguinho, briga de Yasmin Brunet com Alane por conta de estalecas e consagração de Lucas Henrique como líder

A última semana do BBB24 foi bastante movimentada e marcada por diversos acontecimentos que afloraram as emoções dos participantes e também dos telespectadores. Pensando nisso, a CARAS Brasil preparou um resumo dos principais episódios dos últimos sete dias da casa mais vigiada do Brasil.

Tudo começou no domingo, 25, com a formação do décimo paredão. Os emparedados foram: Fernanda (32), Lucas Henrique (29) e Rodriguinho (46). O pagodeiro foi indicado pela líder da semana Beatriz (23). Ela justificou que o voto era porque já esteve na mira do brother antes e acredita que ele a indicaria ao paredão se tivesse a oportunidade.

Na noite de segunda-feira, 26, ocorreu a dinâmica do Sincerão, onde os participantes precisaram escolher entre eles quem queriam: "Proteger", "Fora do jogo" e "Desprezar". O jogo foi protagonizado pela Líder, Beatriz, o Anjo, Michel, e os emparedados da semana que ficaram na sala. Todos os outros foram para área externa da casa e receberam baldes com gosma, quando apontados com os alvos negativos.

Depois do jogo, alguns participantes ficaram com os ânimos alterados, entre eles os brothers Davi e Lucas que protagonizaram uma discussão por terem declarado durante o jogo que desejam a saída um do outro.

Na terça-feira, 27, foi o dia da eliminação e o jogo acabou para o cantor Rodriguinho. Ele foi eliminado com 78,23% dos votos do público. O pagodeiro marcou a edição e foi um dos nomes mais comentados, isso porque ele se envolveu em algumas polêmicas ao longo da sua partipicação pelo BBB24 e determinadas falas dele repercutiram fora da casa.

No discurso de eliminação, o apresentador Tadeu Schmidt(49) falou sobre Rodriguinho logo no começo. Ele destacou sobre as declarações do cantor em querer ir embora do reality show e o que o público poderia pensar disso.

Na quarta-feira, 28, as sísters Yasmin Brunet (35), Alane (24) e Wanessa Camargo (41) protagonizaram uma super briga. O motivo foi por conta de estalecas, o dinheiro do BBB. A bailarina estava no Quarto do Líder quando tomou uma punição. A sister ouviu risos na parte debaixo da casa e desceu furiosa.

A cantora, que ainda não tinha protagonizado uma discussão, saiu em defesa de Yasmin Brunet, o resultado foi uma briga com gritos e assuntos que repercutiram ao longo do dia e acabou envolvendo ainda mais brothers no assunto.

Na quinta-feira, 29, foi o dia da prova do líder, onde Lucas Henrique saiu como vencedor e se consagrou como líder pela terceira vez. Depois de concretizar a liderança, o brother montou seu VIP com: Leidy Elin, Wanessa, Yasmin e Mc Bin Laden.

Por fim, nesta sexta-feira, 1, se inicia uma nova dinâmica com o Big Fone. O diretor do programa, Boninho (62) não está para brincadeiras. Isso porque ele planejou uma trollagem para agitar os confinados. O Big Boss vai ligar para casa seis vezes, mas apenas uma ligação terá uma mensagem. Quem atender o último Big Fone está no Paredão.

