BBB 24: Wanessa invoca com olhar de sister: 'Não gostei'

Mais uma vez, Wanessa invoca com olhar de sister para ela; cantora acredita que participante tem sentimento de raiva por ela

A cantora Wanessa Camargo está incomodada com o olhar de uma sister desde o fim da dinâmica do Sincerão nos últimos dias. Nesta terça-feira, 27, a artista voltou a falar sobre o assunto e o que está vendo na participante.

Em conversa com Leidy Elin, Lucas Henrique e Yasmin, Wanessa comentou suas apostas sobre quem deu cobra para ela no Queridômetro do BBB 24. A Camarote mencionou que Davi, Isabelle e MC Bin Laden podem ser essas pessoas. Para o trio, Wanessa diz que notou um "olhar" de Isabelle para ela.

"Essas duas cobras eu queria descobrir quem são", disse Wanessa. "Uma é ele", opinou a modelo. "E a outra?", questionou a cantora. "Algo me diz cunhã, mas não sei", falou Yasmin. "Cunhã te deu cobra?", questionou Leidy Elin para Wanessa. "Quem que daria para a gente cobra? Pensa, Leidy. Alegrete não daria, Fernanda e Pitel não dariam agora...", ponderou a famosa. "Ela não está nem me dando cobra", revelou Elin.

Wanessa seguiu falando sobre participantes de quem não receberia o emoji de cobra no Queridômetro e citou Beatriz e Alane. "Sobrou quem? Davi, Bin, Michel, Raquele e Giovanna", listou Wanessa. "Não, eles não", disse Yasmin. "Davi, Cunhã e Bin", apontou a cantora. Leidy Elin aposta que pode ter sido Bin Laden: "Pode ser Cunhã e Davi".

No entanto, a trancista quis saber por que Isabelle daria cobra para a artista. "Porque ontem ela estava com muita raiva do Rodriguinho, aí vi um olhar dela para mim que eu não gostei", explicou. "Ah, foi dela que você estava falando do olhar", compreendeu Leidy.

Vale lembrar que, após o Sincerão desta segunda-feira, 26, Wanessa Camargo alegou ter visto um "olhar de raiva" de Isabelle. Desde então, a namorada de Dado Dolabella tem se mostrado com o "pé trás" em relação à dançarina.

Wanessa critica postura de Davi

Após o Sincerão, realizado na noite de segunda-feira, 26, alguns brothers se reuniram na área externa da casa do BBB 24, da Globo, para repercutir a respeito dos acontecimentos da dinâmica. Ao longo do bate-papo, a cantora Wanessa Camargo falou sobre seu incômodo com o comportamento de Davi dentro do confinamento.

Momentos antes, o brother acabou se envolvendo em uma discussão com Lucas Henrique, emparedado da semana. "Tem coisas que me incomodam muito nele", apontou a artista. "'Eu fui e volto do paredão quantas vezes eu tiver que voltar'", continuou ela, repetindo o comentário de Davi. Leia mais aqui.