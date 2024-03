BBB 24: Maratona do Big Fone começa em breve! Saiba quando o telefone vai tocar

Big Fone tocará seis vezes a partir da manhã desta sexta-feira, 1º; Boninho revelou trollagem e indicação ao paredão com os brothers do BBB 24

Boninho não está para brincadeira! O diretor do Big Brother Brasil 24 revelou que planejou uma trollagem para agitar os confinados a partir desta sexta-feira, 1º. Isso porque o Big Boss vai ligar para casa seis vezes, mas apenas uma ligação terá uma mensagem. Quem atender o último Big Fone está no Paredão! Saiba quando o telefone vai tocar:

Quem estiver acordado na manhã desta sexta-feira, 1º, vai precisar dar uma corridinha na área externa para atender o telefone às 10h. Essa não será a mensagem desagradável e o brother vai ficar falando sozinho com o Big Fone. Mas as emoções não param por aí! Mais tarde, às 16h, outra ligação promete agitar ainda mais a casa ainda no mudo.

Já no sábado, 2, o telefone tocará novamente duas vezes, porém, em horários mais noturnos, quando a maioria dos confinados costumam estar acordados. A primeira chamada acontecerá às 19h, seguida por outra às 23h30. Mais uma vez, essas ligações fazem parte da trollagem planejada pelo Big Boss e os brothers vão se deparar com o telefone mudo.

No domingo, 3, o público finalmente descobrirá quem será o novo emparedado da casa. O primeiro toque do telefone ocorrerá bem cedinho, às 6h, seguido de uma ligação às 17h20. Esta última será transmitida durante a programação da TV, e quem atender receberá uma surpresa desagradável, sendo automaticamente indicado ao Paredão.

Em seu perfil oficial no Instagram, Boninho entregou mais alguns detalhes sobre seu plano maquiavélico: "Vou trollar eles de novo [...] Seu celular já tocou e deu nada? Então, é isso que vai acontecer na casa. A gente vai tocar o Big Fone cinco vezes e quando eles atenderem vai dar ocupado. Ninguém vai estar lá para falar com eles", detalhou.

Em seguida, ele revelou qual é a mensagem que o participante irá escutar no último e tão esperado Big Fone: "Atenção! Preste bem atenção, você está no paredão", a voz misteriosa dirá ao telefone. Por fim, Boninho também revelou que se quem atender for o Líder ou o Anjo da semana, o participante deverá indicar alguém em seu lugar.

Como será a dinâmica da semana?

Além do Big Fone, outras dinâmicas prometem agitar o final de semana e a formação de um novo paredão entre os confinados. O novo líder da semana, Lucas Henrique, que venceu a prova pela terceira vez na última quinta-feira, 29, tem direito a uma indicação e já definiu quem são os brothers que estão em sua mira.

Na sexta-feira, 01, terá a dinâmica do Perde e Ganha. Após a disputa, os brothers terão a chance de comprar o Poder Coringa, intitulado Poder Gêmeo. Quem adquirir, terá direito a 2 votos durante a indicação da berlinda, que poderá ser na mesma pessoa ou em pessoas diferentes; saiba como vai ser a formação do paredão.