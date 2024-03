BBB 24: Big Fone e Contragolpe! Confira como será a dinâmica da semana

A semana do BBB 24 terá o Big Fone tocando 6 vezes, brother emparedado pelo temido telefone e contragolpe; Confira

A semana será agitada no Big Brother Brasil 24! Durante o programa ao vivo desta quinta-feira, 29, Tadeu Schmidt explicou como será a dinâmica da semana.

O Big Fone tocará cinco vezes como trollagem, em que dará ocupado, e só na sexta vez estará valendo. Quem atender estará direto no paredão. Se quem atender for o Líder ou o Anjo, o participante deverá indicar alguém em seu lugar.

A semana começa hoje com a Prova do Líder, em que todos os participantes podem participar.

Na sexta-feira, 01, terá a dinâmica do Perde e Ganha. Após, os brothers terão a chance de comprar o Poder Coringa, intitulado Poder Gêmeo. Quem adquirir, terá direito a 2 votos durante a formação do paredão, que poderá ser na mesma pessoa ou em pessoas diferentes.

A noite, o novo líder deverá colocar 4 participantes Na Mira do Líder. Ainda na sexta, o Big Fone irá tocar duas vezes como trollagem.

No sábado, 02, será disputada a Prova do Anjo. O anjo será autoimune e poderá imunizar um brother. Também no sábado, o Big Fone irá tocar mais duas vezes enganando os brothers.

No domingo, 03, o Big Fone tocará duas vezes. Uma última vez como trollagem e às 17h20 quem atender estará direto no paredão.

A formação do paredão começa com o emparedado pelo Big Fone. A noite, o Líder indica alguém direto para a berlinda, a casa vota e o mais votado está no paredão e o emparedado pelo Big Fone terá direito a um contragolpe.

Os 3 participantes, tirando o emparedado pelo Líder, disputam a Prova Bate e Volta, em que apenas 1 se salva.

Na terça-feira, 05, será a eliminação.