BBB 24: Trollagem e paredão! Boninho revela que Big Fone irá tocar 5 vezes

Boninho dá spoiler sobre dinâmica da semana com Big Fone tocando 5 vezes no BBB 24

Essa semana tem Big Fone no Big Brother Brasil 24! Boninho usou suas rede sociais na tarde desta quinta-feira, 29, para adiantar um pouco sobre a dinâmica da semana no programa.

De acordo com o diretor do reality, o temido telefone irá tocar muitas vezes como forma de trollar os brothers. "Não me provoca que eu pego pilha", avisou ele citando as mensagens que recebe nas diferentes redes sociais.

"Vou trollar eles de novo [...] Seu celular já tocou e deu nada? Então, é isso que vai acontecer na casa. A gente vai tocar o Big Fone cinco vezes e quando eles atenderem vai dar ocupado. Ninguém vai estar lá para falar com eles", disse.

Boninho também avisou que a última ligação mandará alguém direto ao paredão. "Em compensação, no domingo, às 17h20 quem insistir em querer atender o telefone, vai acontecer o quê? A pior ligação da sua vida", adiantou.

Em seguida, ele revelou qual é a mensagem que o participante irá escutar no Big Fone: "Atenção! Preste bem atenção, você está no paredão".

Os demais detalhes serão dados pelo apresentador Tadeu Schmidt durante o programa ao vivo desta quinta-feira, 29.