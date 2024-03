BBB 24: Lucas Henrique vence prova de pontaria e é líder pela terceira vez

O brother acertou todos os arremessos e se tornou o líder da semana no BBB 24

Lucas Henrique vence a Prova do Líder e assume a liderança da semana no Big Brother Brasil 24. Amanhã, dia 01, o professor de educação física deverá colocar quatro brothers Na Mira do Líder.

Como foi a prova

Numerados de 1 a 15, os participantes deveriam descer um tobogã com um disco na mão. "Enquanto você desce o tobogã, deve lançar o disco na direção do alvo que fica em cima do pote. Os alvos possuem diferentes pontuações", dizia as explicações do dummie.

O arremesso deveria passar por baixo da primeira trave e por cima da segunda. Cada brother teve direito a dois lançamentos.

Após as duas rodadas, 3 brothers se classificariam para a rodada final. Como Michel e Yasmin empataram no terceiro lugar, a rodada final foi disputada entre 4 brothers: Lucas Henrique, Matteus, Michel e Yasmin.

Com o placar zerado, eles desceram uma única vez para lançar o disco no alvo. Matteus fez 30 pontos. Lucas, 60. Michel, 25 e Yasmin jogou para fora.

Depois de concretizar a liderança, Lucas montou seu VIP com: Leidy Elin, Wanessa, Yasmin e Mc Bin Laden.